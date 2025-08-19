Starmer, Liderlerle Ukrayna İçin İlerleme Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Starmer, Liderlerle Ukrayna İçin İlerleme Vurguladı

19.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Washington'daki toplantıda Ukrayna'nın güvenlik garantileri üzerinde gerçek ilerleme kaydedildiğini belirtti.

? İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıda gerçek ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Starmer, Washington'da ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, toplantıda "liderler arasında birlik duygusu" olduğunu vurgulayarak, özellikle liderlerin, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ile ikili ve üçlü görüşmelerde gerçek ilerleme kaydedilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Starmer, "Bugün olmasını istediğim şey buydu ve bu noktaya geldiğimiz için gerçekten memnunum." dedi.

Ukrayna'daki savaşı çevreleyen diplomasinin, ABD'nin Rusya'yı yatıştırmasına dönüştüğü yönündeki endişeler sorulduğunda, Starmer, en önemli şeyin bugünün sonuçlarına odaklanmak olduğunu, bu sonuçların, Avrupa, Ukrayna ve özellikle de İngiltere'deki insanlara güven vereceğini söyledi.

İngiliz Başbakan Starmer, Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan hiçbir karar alınmaması gerektiğinin de altını çizerek, "İster toprak, ister esir değişimi ya da çok ciddi bir mesele olan çocukların iadesi olsun, bu konularda bazılarında Ukrayna'nın masada olması gerektiği açık." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, ingiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer, Liderlerle Ukrayna İçin İlerleme Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:45:41. #7.11#
SON DAKİKA: Starmer, Liderlerle Ukrayna İçin İlerleme Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.