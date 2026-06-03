Starmer: Trajedi Ayrıştırılmamalı - Son Dakika
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Starmer: Trajedi Ayrıştırılmamalı

03.06.2026 16:07
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Başbakan Starmer, Henry Nowak'ın ölümü sonrası ayrıştırma çabalarına karşı çıktığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen yıl Henry Nowak'ın ağır yaralı haldeyken "ırkçılık" suçlamasıyla kelepçelenmesi ve ardından hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu trajedinin bizi ayrıştırmaya çalışanlar tarafından kullanılmasına izin veremeyiz." dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda açıklamalarda bulundu.

Southampton kentinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen Nowak'ın ağır yaralıyken polis tarafından ters kelepçelendiği anların görüntülerinin ortaya çıkmasına değinen Starmer, "Henry Nowak'ın ailesi, bu şoke edici sonuca rağmen olağanüstü bir ağırbaşlılık gösterdi. Bu aşamada cevaplanması gereken çok ciddi sorular var." diye konuştu.

Starmer, Nowak'a yöneltilen "ırkçılık" suçlamasının polis tarafından nasıl değerlendirildiğinin de ele alınması gerektiğini belirterek "Bağımsız Polis Davranışları Denetleme Ofisi'nin yaşananlara ilişkin incelemesini destekliyoruz. Hissettiğimiz acı, yaşanan şiddet olaylarını haklı çıkaramaz." değerlendirmesini yaptı.

Nowak'ın hayatını kaybetmesine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dün akşam Southampton'da düzenlenen eylemde polise yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Starmer, "Zaman, tepkinin değil ciddi bir şekilde çalışmanın zamanı. Dün geceki olaylara katılan herkes bulunacak ve yasaların verdiği tüm güç kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Starmer, Nowak'ın kelepçelenme görüntülerini izlerken midesinin bulandığını anlatarak şöyle devam etti:

"Henry'nin babası, 'Bu ölümün daha fazla ayrışmaya, nefrete ve gerilime sebep olmasını istemiyoruz.' dedi. Bu sözler, oğlunu kaybetmiş yaslı bir babanın sözleri. Bu trajedinin bizi ayrıştırmaya çalışanlar tarafından kullanılmasına izin veremeyiz."

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, Starmer'a sorusunda, polisin farklı gruplara, benzer olaylarda farklı muamele yapması anlamına gelen "İki kademeli polislik" iddialarını hatırlattı.

"Polislere müdürleri tarafından verilen emirler çok açık. Bunlar, 'Farklı etnik gruplara farklı davranmanız gerekiyor.' diyor." ifadelerini kullanan Farage, dün gece Southampton'da yaşanan sokak olaylarının biriken nefretin dışa vurumu olduğunu söyledi.

Farage, bu olayların devam edebileceğini de belirterek "Toplum polis tarafından adilce davranılacağına olan inancını yitirdi. Başbakan bir önlem alacak mı? Bu ayrıştırıcı iki kademeli polislik uygulamasını kaldıracak ve Britanya vatandaşlarına eşit davranılmasını sağlayacak mı?" diye sordu.

Starmer ise yanıtında, "Bu ülkede iki kademeli polislik olduğuna inanmıyorum. (Farage) Henry'nin ailesine saygı duyuyor ve ona göre davranıyor gibi yapması karşısında şok oldum. Henry'nin yaslı ailesi bizden Reform UK lideri gibi karşılık vermememizi istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu olaydan çıkarılacak derslerle adaleti sağlamak gerektiğini kaydeden Starmer, "(Farage'ın) Bu olaya yanıtı, Henry'nin babasının istemediği öfke olacaktır. Bu trajediyi kullanarak ayrışmalara neden olmak her koşulda yanlış olur. Aile istemezken bunu yapmaya çalışmak kabul edilemez. Bu da onun (Farage'ın) kim olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Olay

Southampton'da geçen yıl polisi arayarak ırkçı saldırıya uğradıklarını öne süren bir Sih, "beyaz bir erkeğin" kendilerine saldırarak başlarındaki sarığı çıkardığı ihbarında bulunmuştu.

23 yaşındaki Vickrum Digwa'nın, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla 18 yaşındaki Henry Nowak'ı bıçakladığı belirlenmişti.

Nowak olay yerinde hayatını kaybetmiş, ırkçı saldırıya uğradığını belirten 23 yaşındaki Vickrum Digwa gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Digwa'nın olay sırasında polise, Nowak'ın kendisine saldırdığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili dava dün sonuçlanmıştı. Digwa, en az 21 yılını cezaevinde geçirmek şartıyla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mahkemede ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntülerinde, olay yerine gelen polisin, saldırgan olduğu belirtilen ve bir arabayla evin dış duvarı arasında yerde yatan Nowak'ı sürükleyerek bulunduğu yerden çıkardığı yer almıştı.

Görüntülerde, yerde yatan 18 yaşındaki Nowak'ın "Bıçaklandım." ve "Nefes alamıyorum." dediği, polisin ise "Sanmıyorum dostum." yanıtını verdiği duyuldu.

Polislerin ağır yaralı haldeki Nowak'ı kelepçelediği anların yer aldığı görüntülerde, daha sonra yaralandığını fark etmelerinin ardından kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başlamaları dikkati çekmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis Nowak'ın ailesinden özür dilerken Başbakan Keir Starmer, "Polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular var." demişti.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage ise "(Polis memurları) Henry Nowak'ın öldürülmesiyle ilgilenmektense ırkçı olarak damgalanmaktan korktular." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: Trajedi Ayrıştırılmamalı - Son Dakika

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