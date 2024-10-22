Stilyanidis Türkiye'yi Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Stilyanidis Türkiye'yi Ziyaret Ediyor

Yunanistan'lı Bakan Stilyanidis, 22 Kasım'da Türkiye'de denizcilik konularını görüşecek.

22.10.2024 22:18
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Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis, 22 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını, denizcilik konularını görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geleceğini ifade etti.

Stilyanidis, Selanik kentinde düzenlenen 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu'nda yaptığı konuşmada, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye ziyaretinin 22 Kasım'da gerçekleşmesinin planlandığını ve Bakan Uraloğlu ile bir araya geleceğini belirten Stilyanidis, iki ülkenin denizcilik alanında dostane ve yapıcı bir diyalog geliştireceğini dile getirdi.

"Yunanistan ve Selanik'in gelişimi, Kuzey Makedonya'nın da yararına olacak"

Stilyanidis, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar ile bağlantısının geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Yunanistan ve Selanik'in gelişimi, Kuzey Makedonya'nın da yararına olacaktır. Sorunları çözmek için çaba göstereceğiz, böylece halklarımızın refahını artırabilir ve bölgeyi istikrar örneği haline getirebiliriz." dedi.

AB'nin Batı Balkanlar ile bağlantısını güçlendirebileceğini ve bu bağlantının Avrupa'nın ortak pazarına katılımı artıracağını belirten Stilyanidis, bu süreçlerin hem bölgedeki ülkeler için faydalı olacağını hem de Avrupa'nın ekonomik bütünlüğünü sağlamlaştıracağını ifade etti.

Stilyanidis, Avrupa'nın rekabetçiliğini koruyamaması durumunda uluslararası stratejik rolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Bakan Stilyanidis, Yunanistan'ın Orta Doğu'daki gelişmeler ve Ukrayna'daki barış süreçlerinde de etkin bir rol oynayacağını ileri sürdü.

Kuzey Makedonya, Yunanistan ile doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski de Yunanistan ile ekonomik ilişkilerinin gelecek dönemde daha da gelişeceğini belirterek, ülkesinin Rus gazına bağımlılığını azaltmak için Yunanistan ile doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın Yunanistan ile demir yolu bağlantısının modernize edilmesi için adımlar attığını ifade eden Nikolovski, Selanik ile Üsküp arasında trenle seyahat süresinin 1,5 saate düşeceğini söyledi.

Yunanistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hristos Staikouras da 30 Kasım'da Selanik metrosunun ana hattının çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Selanik'in ulaşım altyapısının daha da güçlendirildiğini dile getiren Staikouras, gelecek günlerde metro bilet fiyatlarıyla ilgili politikalarının açıklanacağını ifade etti.

Staikouras, Avrupa'daki ülkelerin ulaştırma bakanlarını metro hattının açılış törenine davet ettiğini belirtti.

"Bölgedeki ülkelerin işbirliği tek seçenek"

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Giulekas da Kuzey Yunanistan'ın jeopolitik avantajları ve Güneydoğu Avrupa'nın birçok bölgesine yönelik bağlantılılığının önemine işaret etti.

Giulekas, "Ülkemiz, bölgemizdeki devletlerle iyi ilişkiler kurmak istediğini net bir şekilde göstermiştir. Güneydoğu Avrupa ülkeleri için ortak bir gelecek inşa etmeliyiz. Güçlerimizi keşfetmeli ve bunları ülkemizin ve bölgedeki ülkelerin yararına kullanmalıyız. Bölgedeki ülkelerin işbirliği tek seçenektir." dedi.

Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu, yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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