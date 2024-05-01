Stockholm\'de Filistin\'e Destek Gösterisi: İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Protesto Edildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, "İsrail'in Gazze'de 17 yıldır sürdürdüğü kuşatmayı ve 150 günden uzun süredir devam eden etnik temizliği" durdurmasını istedi.

Çok sayıda silahlı polisin önlem aldığı gösteride sahneye çıkan Filistin atkılı yerel sanatçılar da Gazzeli çocuklar için şarkı söyledi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, ABD'nin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.