Suat Kılıç: Bazı spor yöneticileri Türkiye\'yi uluslararası krizin eşiğine getirdi

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Bazı spor yöneticilerinin tercihleri Türkiye'yi neredeyse uluslararası krizin eşiğine getirmiştir. Meselenin Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı olduğuna inanmıyorum. Hiç kimsenin artık bu memlekete 'Atatürkçülük' ve 'İstiklal Marşı' fırtınası koparmasına gerek yoktur dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin programı kapsamında Kayseri'ye geldi. Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaret eden Suat Kılıç'a, partililer de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Kılıç'a seçim çalışmalarında başarılar diledi. Akaryakıtta yaşanan ÖTV artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Bu iğneden ipliğe, portakaldan patatese tüm tüketim mallarına, mutfak harcamalarına en az yüzde 8-10 oranında zam olarak yansıyacaktır. Ulaşım giderleri tamamen akaryakıta paraleldir. Enflasyon yüksek, faizler her geçen gün yükseliyor. Yükselen faizlerden dolayı insanlarımızın ne krediye dayalı konut, ne de otomobil alma hayali kalmadı. Ev alma hayali kalmayan karı koca çift, maaşla ancak evin kirasını ve mutfak masraflarını karşılamak dışında hayaller kuramaz oldu. Böyle bir toplumun siyasi tercihlerinde bir değişim olması kaçınılmazdır. Biz toplumun siyasi tercihlerinde değişimler yaşanacağını görebiliyoruz. Geçim darlığından ve bitmek bilmeyen zamlardan dolayı yaşanan değişimlerin sizlerde farkındasınız. Sandığa yansıyan bu durum, belediyelerin el değiştirmesi şeklinde tecelli edecektir ifadelerini kullandı.

'AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Suudi Arabistan'da iptal edilen Süper Kupa finali ile ilgili de konuşan Suat Kılıç, Niye bu maç orada oynanmak istenmiştir Niye bazı problemler önceden öngörülememiştir Niye bu süreç yönetilememiştir Bazı spor yöneticilerinin tercihleri Türkiye'yi neredeyse uluslararası krizin eşiğine getirmiştir. Meselenin Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı meselesi olduğuna inanmıyorum. Uluslararası arenada resmi futbol müsabakalarının UEFA ve FİFA kriterlerine göre hangi koşullarda oynanacağı bellidir. Bunu bilmeyenlerin en net ve belirgin olan futbolun uluslararası kurallarına göre bir süper kupa oynatmayı beceremeyenlerin bulunduğu koltukları işgal etmesine gerek yok. Provokasyon olup olmadığını bilemiyorum. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımızın bir açıklama yapmasını bekliyoruz dedi.

'HİÇ KİMSENİN ATATÜRKÇÜLÜK FIRTINASI KOPARMASINA GEREK YOK'

Kupada yaşananları zaafiyet olarak da nitelendiren Suat Kılıç, Süper Kupa finalinde yaşananlar spor yöneticileri açısından bir yönetim zaafiyetidir. Bu bir devlet ve hükümet krizi değildir. Suçlunun kim olduğunu anlayabilmemiz için Gençlik ve Spor Bakanı'nın açıklama yapması gerekir. Burada suçlunun Suudi Arabistan yönetimi olduğunu da sanmıyorum. Çünkü, TFF ve kulüplerin ortak açıklamalarında Suudi Futbol Federasyonu'na 'teşekkür' ibaresi var. Hiç kimsenin artık bu memlekete 'Atatürkçülük' ve 'İstiklal Marşı' fırtınası koparmasını gerek yoktur. Bu millet bayrağına da ülkenin kurucu liderine de İstiklal Marşı'na da 100 yıldır olduğu gibi yüzyıllardır sahip çıkma dirayetinde olan bir millettir diye konuştu.(DHA)