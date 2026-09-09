Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'de bulunan bir kafeye yönelik gerçekleştirilen saldırı ile 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemde şüpheli olarak tespit edilen Muhammed Ali Çınar hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Gürcistan'da tutuklu bulunan Çınar, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 9 Eylül tarihinde Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar hakkında yapılan sorgulamada, 'Suç örgütü üyesi olma' suçundan hakkında açılan kamu davasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.