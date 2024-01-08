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Sudan'da HDK Komutanı'nın imzaladığı anlaşma ülkenin bölünmesine ortam hazırlıyor - Son Dakika
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Sudan'da HDK Komutanı'nın imzaladığı anlaşma ülkenin bölünmesine ortam hazırlıyor

Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun kendisini destekleyen siyasi bir grupla imzaladığı anlaşmanın ülkenin bölünmesine ortam hazırladığını bildirdi. Bakanlık, HDK'nin sahte bir propaganda kampanyası başlattığını belirtti. Sudan'da devam eden iç savaşta 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan\'da HDK Komutanı\'nın imzaladığı anlaşma ülkenin bölünmesine ortam hazırlıyor
08.01.2024 - 09:13,
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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, 2023'ün nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun kendisini destekleyen siyasi bir grupla imzaladığı anlaşmanın "ülkenin bölünmesine ortam hazırladığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dagalu'nun son günlerde bazı Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği temaslar ile ateşkes ve barış müzakerelerine dair açıklamalarına atıfta bulunularak "HDK'nin ve onların Afrika içindeki ve dışındaki destekçilerinin, son günlerde milis liderliğini yeniden pazarlamak amacıyla sahte bir propaganda kampanyası başlattığı" belirtildi.

Açıklamada, "(Dagalu'nun) Kendisini destekleyen Sudanlı siyasi bir grupla anlaşma imzalaması, esasen ülkenin bölünmesine ortam hazırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Uganda, Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Güney Afrika'yı ziyaret etmişti

HDK Komutanı Dagalu, 27 Aralık'ta Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüşmüş ardından sırasıyla Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından kabul edilmişti.

Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı, eski Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, 2 Ocak'ta, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki günlük toplantının ardından ateşkes ve barış konulu bir bildiriye imza atmıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023'ün nisan ortasından bu yana, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD'nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakerelerinde, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddet sona erdirilememişti.

Sudan'da ağır maddi ve manevi tahribat bırakan iç savaş, ülkenin orta kesimleri, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette sürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
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