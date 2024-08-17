Sudan'da HDK'nın gerçekleştirdiği katliamda 85 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'da HDK'nın gerçekleştirdiği katliamda 85 kişi öldü

Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nın Sinnar eyaletinde gerçekleştirdiği katliamda 85 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD'nin Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere katılma çağrısı yapması bekleniyor.

17.08.2024 00:46
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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile 16 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde 10 Ağustos'ta "katliam yaptığını ve 85 kişinin ölmesine sebep olduğunu" belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözde Cenevre görüşmeleri Cancavid milislerinin (HDK) katılımıyla devam ederken, bu ayın 10'unda terörist milislerin (HDK) Sinnar eyaletinin Calangi köyünde gerçekleştirdiği korkunç katliamın ayrıntıları ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

"Katliamda 85 sivil öldü, 153 kişi de yaralandı." bilgisine yer verilen açıklamada, ölenler arasında köydeki Kur'an kursunda okuyan çocukların da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nın şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin ailelerinin cenazelerini gömmesine izin vermediği belirtildi.

HDK'nın bu saldırısının, "köydeki bazı kadınların milisler tarafından kaçırılmasına ve cinsel saldırıya uğramasına karşı direnişlerini cezalandırmak için yapıldığı" iddia edilen açıklamada, "HDK, köyün savunmasız sakinlerine ağır, rastgele ateş açarak bu iğrenç katliamı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası topluma, özellikle de şu anda Cenevre'de toplanan ve milislerle barış görüşmelerini konuşanları, bu terör suçunu kınamaya ve Dagalu (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) milislerine, insanlığa karşı suçlardan sorumlu bir terör örgütü olarak muamele etmek için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Terörist milislerle herhangi bir temasın onları daha fazla vahşet, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye teşvik edeceğini hatırlatmamızı yineliyoruz."

ABD'nin, Cenevre'de düzenlenecek müzakereye katılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da, Sudan ordusu ve HDK'yı ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirmişti.

Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret ederek, ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini, aynı zamanda Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağı bilgisini paylaşmıştı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, dün, görüşmelerinin 3. gününde devam ettiğini HDK heyetinin görüşmelerin başlaması için burada hazır bulunduğunu ve ordunun katılmaya karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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