Sudan, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Sudan, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladı

PORT Sudan, Somali ve Etiyopya arasında 11 Aralık'ta, Türkiye'de imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

19.12.2024 00:18
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PORT Sudan, Somali ve Etiyopya arasında 11 Aralık'ta, Türkiye'de imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Ankara Bildirisi'nin, iki ülkenin egemenliğine karşılıklı saygıyı, toprak bütünlüğünü, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek ortak çalışmayı ve işbirliğini teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Afrika Boynuzu'nda istikrar ve barışın sağlamlaştırılması için Türkiye'nin oynadığı "olumlu rolün" takdir edildiği vurgulandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan, Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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