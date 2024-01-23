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Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü - Son Dakika
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Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü

Gaziantep'te 23 yaşındaki Sudanlı öğrenci Atta Almanan, çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntülerde, bıçaklanan Almanan'ın yere düştüğü görüldü.

23.01.2024 - 15:58,
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Gaziantep'te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

SUDANLI ÖĞRENCİ, ALACAK KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan'ı bıçakladı.

Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü
Atta Almanan (23)

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almanan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.

Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir'i gözaltına aldı. Atta Almanan'ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti.

Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Almanan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavga sırasında Atta Almanan'ın yere düştüğü görüldü.

Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü
Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü
Sudanlı üniversite öğrencisi alacak kavgasında öldürüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Selim Kayisi: Bir günde üç tane yabancıların yabancılara karşı yapmış olduğu cinayet haberi yayınlandı. bu sıklık fazla. bence hükümet yakın zamanda yabancıları gönderme ile ilgili bir çalışmaya başlayacak. Yanıtla 0 61
  • Mehmet Kaya: Güzel memleketim ne hale geldin! Sudanlı, afgan, Suriye, Filistin, yeter artık derhal bunlar geldikleri gibi göndermek lazım yoksa çok daha beterini göreceğiz gibi? Yanıtla 3 52

Gaziantep, kavga, Uluslararası, Güvenlik, Ölüm, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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