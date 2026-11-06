Şule Altınbaş, annesinden nakledilen karaciğerle 4 yıl sonra aynı hastanede anne oldu - Son Dakika
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Şule Altınbaş, annesinden nakledilen karaciğerle 4 yıl sonra aynı hastanede anne oldu

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Şule Altınbaş, annesinden nakledilen karaciğerle 4 yıl sonra aynı hastanede anne oldu
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Ankara'da 7 yaşından beri karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Şule Altınbaş, annesinden nakledilen karaciğerle 4 yıl sonra aynı hastanede anne oldu. Altınbaş, oğlu Aras'ı dünyaya getirdiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı çağrısı yaptı.

ANKARA'da 7 yaşından itibaren karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Şule Altınbaş (18), annesinden yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştuktan 4 yıl sonra aynı hastanede bebeğini dünyaya getirerek, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şule Altınbaş'a 7 yaşında karaciğer yetmezliği teşhisi konulurken, hastalığı nedeniyle uzun yıllar kaşıntı, burun kanaması, halsizlik ve yorgunluk yaşadı. Çocukluğundan itibaren karaciğer nakli bekleyen Altınbaş, 4 yıl önce annesinden yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği nakil ameliyatı sonrası Altınbaş, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Altınbaş, iyileştikten sonra evlendi ve hastalığı yendiği aynı hastanede bu kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Altınbaş, hamilelik sürecinin takip edildiği hastanede dünyaya getirdiği oğluna 'Aras' ismini koydu.

'HEM NAKİL OLDUM HEM ANNE OLDUM'

Şule Altınbaş, 7 yaşından beri karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Nakilden önce kaşıntım çoktu. Burun kanamam çoktu. Halsizlik, yorgunluk çoktu. Sonra Ankara Başkent Hastanesi'ne geldik. Çocukluğumdan beri nakil bekledim. Sonra nakil oldum ve hayata yeniden başladım. Annem verdi bana karaciğerini 2022'de. Mehmet Hoca'dan da Allah razı olsun. Beni bu duruma getirdi. Çok çok teşekkür ediyorum bütün doktorlarımıza. Mehmet Hoca'nın sayesinde sağlığıma kavuştum. Hastalığımdan sonra iyileştim. Doktorlarımızın tedavisi altındaydım hep. Bu hastanede hem nakil oldum hem de anne oldum" dedi.

'ORGANLARINIZ TOPRAK OLMASIN, CAN OLSUN'

Altınbaş, annesinden yapılan nakil sayesinde anne olduğunu belirterek, "Kimse korkmasın, istiyorum ki organlarını bağışlasınlar. Bağışlamakla bir şey olmuyor. Çünkü bak nereden nereye geliyoruz. Organlarınızı bağışlayabilirsiniz. Çocuğumu doğurunca da dünya zaten benim oldu. Yıllar önce burada hayata tutundum ve şimdi de çocuğumla hayata tutunuyorum. Ben karaciğer nakli olmasaydım bu anı hiç yaşayamazdım zaten. Annemden aldığım organ hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı. Annem bana karaciğerini verdiği için ondan da bin kere Allah razı olsun. Kimse korkmasın, versin organlarını. Organ bağışlasınlar. Hayat sizi nereden nereye getirir bilemezsiniz. Organlarınız toprak olmasın, can olsun. Gelecekte oğlumla sağlıklı, huzurlu bir hayat istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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