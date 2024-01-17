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Sultanbeyli'de Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

Sultanbeyli'de yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen baskında horoz dövüşü ve kumar oynatıldığı tespit edildi. Baskında 4 horoz ele geçirilirken, toplamda 122 bin lira idari para cezası kesildi. İ.Y. ve M.G. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.01.2024 - 08:56,
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SULTANBEYLİ'de horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı. Baskında 4 adet de horoz ele geçirilirken, toplam 122 bin lira idari para cezası kesildi.

Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri 6 Ocak Cumartesi günü, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 4 horoz, 3 adet horoz kafesi, 1 adet tartı cihazı, 4 adet horoz ağızlığı ve pençeliği ele geçirildi. Horozların sahipleri olduğu belirlenen İ.Y. ve M.G. ile birlikte 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplamda 122 bin 075 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve M.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli\'de Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı
Kaynak: DHA
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Hayvan Hakları, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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