Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Toprağa Verildi

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Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ için Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Çığ'ın naaşı, cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazında kadınların ön safta yer tutması dikkat çekti.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene Çığ'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları, öğrencileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

ÖNEMLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'in Mezitli ilçesinde 17 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muazzez İlmiye Çığ,başta İslam olmak üzer diğer dinleri "uydurma" olarak gördüğünü ifade etmiş, günümüzde kadınların kullandığı başörtüsünün Sümerlerde "mabet fahişeleri" tarafından kullanıldığını belirterek "Bizim başörtümüzün kökeni de oradan geliyor" sözlerini sarf etmişti. Çığ'ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.