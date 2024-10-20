Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi Bursa'da İncelendi - Son Dakika
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Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi Bursa'da İncelendi

Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi Bursa\'da İncelendi

Bursa'da, SUSTRA Projesi kapsamında uluslararası katılımcılar hayvancılık uygulamalarını inceledi.

20.10.2024 10:16
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Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından geçen yıl kabul edilen "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Proje ortaklarından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı 3 günlük proje hareketliliği için Sırbistan Belgrad Üniversitesi, Slovakya Nitra Tarım Üniversitesi, Hırvatistan Osijek Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) 11 akademisyenin yanı sıra Hırvatistan, Romanya ve Bursa'daki tarım liselerinden 6 öğretmen ile 11 öğrenci Bursa'ya geldi.

Misafirler ilk gün Yenişehir ilçesinde bir firmaya ait süt çiftliğine giderek iyi hayvancılık uygulamalarını inceledi, şirketin bilimsel danışmanı Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Bandırma'daki besi çiftliğinin müdürü Ertan Mülayim'den bilgiler aldı.

Etkinliğin ikinci gününde, ilk proje çıktısı olan e-öğrenme platformunun pilot uygulamasını Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştiren katılımcılar, son gün ise Bursa'da Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek tarımsal üretim alanlarını inceledi, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Koordinatörü Pınar Ünal Akpınar, AA muhabirine, SUSTRA'nın Erasmus K220 projesi olduğunu ve Avrupa Birliği tarafından fonlandığını söyledi.

Projenin bütçesinin 250 bin avro olduğunu belirten Akpınar, "Amacımız sürdürülebilir hayvancılığı tarım liselerinde hem müfredat olarak yerleştirmek hem öğretmenlerini bu konuda eğitmek, bu konuyla ilgili mobil ve iyi örnek uygulamaları göstermek amaçlı interaktif program hazırlamak. Öğretmen ve öğrenciler için sürdürülebilir hayvancılık eğitimi veriyoruz. İlk proje sonucu olan on-line kurs platformunu öğrencilere tanıttık. 4 modülün her biri proje ortakları üniversiteler tarafından sunuldu." diye konuştu.

Akpınar, proje çalışmasının 1 yıl daha süreceğini, son toplantıyı Belgrad Üniversitesinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Eğitim modülüne isteyen herkes ulaşabilecek

Hırvatistan Vinkovci Tarım Lisesini temsilen katılan projenin koordinatörü Rejhana Nuhanovic Tadijan da çalışmanın sürdürülebilir hayvancılıkla ilgili olduğunu anlattı.

Bursa'daki proje çalışmalarını çok beğendiklerini ifade eden Tadijan, "Projemiz, özellikle tarım liselerine yönelik müfredat geliştirme, öğretmen ve öğrencileri eğitmeyle alakalı. Süt çiftliğini gezdik, çok iyiydi bizim için çünkü buraya 4 tarım lisesi öğrencimizle geldik ve hepsi ileride kendi çiftliklerini kurmayı, sürdürülebilir hayvancılık kurallarına göre yürütmeyi düşünüyor." dedi.

BŞEÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Burgu, projede en önem verdikleri konulardan birinin yaygın eğitimin sağlanacağı öğrenme yönetim sistemi olduğunu belirtti.

Proje ortakları üniversitelerin eğitim modülleri hazırladığını bildiren Burgu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eğitim modüllerini on-line bir öğretim sistemi üzerinden tüm ilgililerin kullanımına açıyoruz. Öncelikle tarım liseleri olmak üzere üreticilerimiz, çiftçilerimiz ya da bu işe ilgi duyan herhangi bir kişi bu eğitim modüllerine internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilir. Eğitim modüllerimizin tamamı 6 dilde hazırlanmıştır. İngilizce başta olmak üzere Türkçe, Rumence, Sırpça, Hırvatça ve Slovakça. Proje ortaklarının bulunduğu ülkelerin dillerinde web sitemizde mevcut. Dileyen herkes yararlanabilir."

Belgrad Üniversitesinden Prof. Ilija Djekic ise kendi sorumluluklarında olan kurs platformunun modülünü hazırladıklarını dile getirdi.

Daha önce pek çok kez farklı projeler için Türkiye'ye geldiğini aktaran Djekic, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu geziyi de çok güzel buldum. Süt çiftliği gezisi bizim için çok iyi bir deneyimdi. Her yeni gezi, yeni bir deneyim demek. Bursa'da da yeni şeyler gördük. Onun için çok güzeldi." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Hayvancılık Projesi Bursa'da İncelendi - Son Dakika

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