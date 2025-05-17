Süreyya Öneş Derici NATO Toplantısında

(ANKARA)- CHP Muğla Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Süreyya Öneş Derici, Norveç'in Svalbard Adası'nda düzenlenen NATO Parlamenterler toplantılarına katıldı. NATO PA heyetiyle birlikte gerçekleştirilen temaslarda, kutup bölgesindeki iklim değişikliği, çevresel etkiler ve bu gelişmelerin uluslararası güvenlik politikalarına yansımaları ele alındı.

CHP Muğla Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Süreyya Öneş Derici, Norveç'in Svalbard Adası'nda düzenlenen NATO Parlamenterler toplantılarına katıldı. Öneş Derici, bilim insanlarının yürüttüğü kutup temelli araştırmaların yalnızca çevreyle ilgili değil, stratejik karar mekanizmalarıyla da doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Gezegenimizin geleceği sadece çevre politikalarının değil, güvenlik ve iş birliği vizyonunun da merkezinde olmalı. Türkiye bu süreçte edilgen değil, yön veren bir ülke olmalı" diyerek kolektif sorumluluğun altını çizdi.

Svalbard temaslarının ardından Öneş Derici, önümüzdeki hafta ABD'nin Dayton kentinde gerçekleştirilecek olan NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Genel Kurulu'na katılacak. Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu'nda raportörlüğünü yürüttüğü "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlıklı raporu sunacak olan Muğla Milletvekili, kadınların dünya genelinde güvenlik kurumlarında lider pozisyonlarda yer almasının önemini, savaş bölgelerinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi gerekliliğini ve bu alandaki kurumsal dönüşüm ihtiyacını vurgulayacak. Raporun ön incelemeleri Dayton'da yapılacak, sonbaharda ise oylamaya sunularak kabul edilmesi bekleniyor.