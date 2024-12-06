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Suriye'de Çatışmalar Artıyor

Suriye'de rejim karşıtı grupların baskısı artarken, rejim ordusu güçlerini batıya kaydırıyor.

06.12.2024 21:47
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Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla, rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı.

İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor.

Deyrizor Askeri Havaalanından da çekilen Beşşar Esed rejimi güçleri, havaalanını PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Örgüt, Suriye ile Irak arasında rejim güçlerinin çekildiği Kaim Sınır Kapısı'nı da işgal etti.

Söz konusu sınır kapısı İran destekli yabancı grupların Suriye'ye geçişlerinin yanı sıra sınıra mühimmat ve silah sevkiyatı için kullanılıyordu.

Esed rejimi, güçlerini Şam'a çekmeye hazırlanıyor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor.

Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı.

Rejim, çekildiği yerleri PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.

Deyrizor'daki durum

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Deyrizor, Suriye, Irak, YPG, PKK, Şam, Son Dakika

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