Suriye\'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'de Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait bir noktaya, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Elbukemal'in Sebbin Caddesi'ndeki İran destekli gruplara ait mühimmat deposu hava saldırısıyla hedef alındı.
Hava saldırısının gerçekleştiği noktadan dumanlar yükselirken, İran destekli terörist grupların olay yerinde güvenlik çemberi oluşturduğu öğrenildi.
Aidiyeti henüz belirlenemeyen hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmadı.
ABD, 28 Ocak'ta Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirmişti.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.
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