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Suriye'deki 5,2'lik deprem Hatay'da hissedildi

HATAY - Suriye'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da hissedildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.