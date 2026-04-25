Suriye-Türkiye sınırında, insan kaçakçılarıyla kovalamaca anı kamerada: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kar maskeli şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında 10 kilometrelik film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Sulama kanalı ve buğday tarlalarına uzanan takip, jandarmanın uyarı ateşiyle son buldu.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ, JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale’de, sınır hattı boyunca para karşılığı insan kaçakçılığı yapıldığına dair duyum alan mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi. Şüpheli aracı takibe alan vatandaşlar, anlık konum bilgilerini güvenlik güçleriyle paylaşarak operasyonun fitilini ateşledi.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç, hızını artırarak sınır hattı boyunca kaçmaya başladı. İçerisinde kar maskeli şahısların bulunduğu araç ile ekipler arasında yaklaşık 10 kilometre süren tehlikeli takip sırasında bölgede hareketli anlar yaşandı.

ARACI TERK EDİP TARLAYA KAÇTILAR

Kaçış yolunun kapandığını anlayan sürücü, aracını sulama kanalı üzerindeki köprüde terk etti. Araçtan inen kar maskeli 3 şüpheli, izlerini kaybettirmek için uçsuz bucaksız buğday tarlasına girerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Şüphelilerin tarlada ilerlediğini gören jandarma ekipleri, kaçış yolunu kapatarak havaya uyarı ateşi açtı. Silah seslerinin ardından kaçamayacaklarını anlayan 3 zanlı, ellerini kaldırarak teslim oldu.

Sınır hattındaki aksiyon dolu dakikalar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.