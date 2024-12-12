Suriyeli Çocuklar İlk Kez Vatanlarına Gitti

Güncel

Türkiye'de doğan ve ülkelerini hiç görmeyen Suriyeli çocuklar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ilk kez vatan topraklarına gitti.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Esed rejiminin çökmesiyle ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

Türkiye'ye 11 yıl önce eşi Sibel ile gelen Mahmod Hamido, önce İstanbul'a, ardından Kayseri'ye gitti.

Burada çeşitli işlerde çalışan çiftin Ali (10), Zekeriya (7), Rukiye (3), Kamer (2) ve Cemil (1) adında 5 evladı dünyaya geldi.

Daha önce hiç Suriye'ye gitmeyen Hamido ailesinin çocukları, ilk defa vatan topraklarına gitmenin heyecanını yaşadı.

Mahmod Hamido, AA muhabirine, Suriye'de iç savaş başladığında yeni evli olduğunu ve eşiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Hamido, çocukları ile Halep'e gideceğini ve ülkesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Halep'te yakınlarının olduğunu belirten Hamido, şöyle devam etti:

"5 çocuğum oldu. Ben burada evlat sahibi oldum. Çocuklarım ilk defa Suriye'ye gidecek ve bunun için çok mutluyum çünkü Suriye'ye kendi vatan toprağımıza dönüyoruz. Türkiye bize kucak açtı çok güzel ama bizim vatanımız bize daha güzel. Allah razı olsun herkesten."

Valid El Şeyhi ise 12 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e geldiğini söyledi. Burada tekstil fabrikasında çalıştığını belirten El Şeyhi, eşi Nur ile burada evlendiğini, Abdulaziz (8), Hani (2) ve Halid (1) adında 3 çocuğunun olduğunu söyledi.

"Türkiye'yi unutmayacağız, bize kucak açtı"

Vatan toprağının çok güzel olduğunu ve ilk defa çocuklarının Halep'i göreceğini dile getiren El Şeyhi, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız mutlu ve biz de çok mutluyuz. Orası bizim vatanımız. 12 yıldır burada oturuyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. En son döneceğiz çünkü bizim vatan orası. Çocuklarım vatanlarını hiç görmedi, ilk defa gidecekler. Türkiye'yi unutmayacağız, bize kucak açtı ama artık dönüyoruz. Dayılarım ve amcalarım orada, çocuklarım onları ilk defa görecek. Suriye'de artık yeni bir hayat ve yaşam olacak. Her şey yeni başlıyor bizim için."