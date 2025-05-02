Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri sürüyor - Son Dakika
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Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri sürüyor

Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri sürüyor Türkiye'nin dört bir yanından gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüyor.

02.05.2025 15:56
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Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri sürüyor

KİLİS - Türkiye'nin dört bir yanından gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kazandı. İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bursa ve birçok şehirden gelen mülteciler, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan çıkış işlemlerini tamamlayarak yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor.

"Türkiye ikinci vatanım oldu"

İstanbul'dan ülkesine dönen Bilal Vatfe, Türkiye'de geçirdiği zamandan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, " Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye güzel bir ülke, 11 yıl boyunca lokumcunun yanında çalıştım. Artık ülkeme dönüyorum ama Türkiye benim ikinci vatanım" dedi.

"Hem eğitim aldım hem çalıştım"

Elazığ'dan gelen Ali El Muhammed ise 6 yaşında Türkiye'ye geldiğini ve 11 yıldır burada yaşadığını belirterek, "İmam Hatip Lisesi okudum, Türk arkadaşlarım oldu, hem çalıştım hem eğitim aldım. Türkiye'de zamanım çok güzel geçti. Şimdi Şam'a dönüyorum. Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ailemi geçindirmek için çalıştım"

Gaziantep'ten gelen Ahmet Nami de 2013 yılından beri Türkiye'de yaşadığını, baskı işinde çalıştığını söyledi. "12 yıldır buradayım, ailem var ve onları geçindirmek için çalıştım. Türkiye çok güzel, Türk milletine ve Erdoğan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Allah Türk milletinden razı olsun"

Bursa'dan gelen marangoz Ammar Şlhwe ise Türkiye'de 10 yıl boyunca yaşadığını, ülkesindeki mesleğini burada da sürdürdüğünü belirtti. Şlhwe, "Türk milleti çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Burada ekmek kazandık, gezdik, dostluklar kurduk. Şimdi Halep'e dönüyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Öncüpınar Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Göçmenler, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Güncel, Kilis, Son Dakika

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