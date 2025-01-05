Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye

Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye

SURİYE'deki iç savaştan 9 yıl önce kaçıp yerleştiği İstanbul'dan ayrılarak, ülkesine dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Ahmet El Ahmet (37), "Teşekkürler Türkiye" dedi.

05.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SURİYE'deki iç savaştan 9 yıl önce kaçıp yerleştiği İstanbul'dan ayrılarak, ülkesine dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Ahmet El Ahmet (37), "Teşekkürler Türkiye" dedi.

Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılıyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen inşaat işçisi Ahmet El Ahmet, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim babamız gibi. Teşekkürler Türkiye" dedi.

Ahmet El Ahmet'in Türkiye'de doğan oğlu Faris (8) ise ilk kez ülkesini göreceğini, telefonla görüştüğü dedesini çok merak ettiğini söyledi.

Ailenin diğer üyesi Alaattin el Ahmet (12) de dedesi, babaannesini, amcalarını göreceği için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Ailenin diğer çocuğu Maşel (10) ise okul arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğü belirterek, "Okulumu arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok sevdim. Özleyeceğim" diye konuştu.

'HALK OLARAK SİZLERDEN ÇOK MEMMUNUZ'

Öte yandan, gönüllü gidiş kapsamında gerekli çıkış işlemlerini yapan İzzettin Riyme (24), 10 yıldan bu yana Türkiye'de olduğunu belirterek, "Suriye'ye gönüllü olarak gidiyorum. Geri dönmeyeceğim. 3 ay sonra ailem de gelecek. Bizler Suriye halkı olarak sizlerden çok memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:30:30. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.