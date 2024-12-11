Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor - Son Dakika
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Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor

Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay\'daki 3 sınır kapısını kullanıyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

11.12.2024 12:47
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Suriyeliler, kapı önlerinde jandarma ekiplerinin düzen sağlamak üzere kurduğu bariyer koridorunda işlemleri için sıra bekliyor. Sırası gelen Suriyeliler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla sınırdan geçiş yapıyor.

Ellerinde veya el arabalarında taşıdıkları kıyafet, yatak, döşek ve mutfak gereçleri gibi eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilere, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oluyor.

Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.

"Allah'ın izniyle yeni bir hayat kuracağız"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçiş için bekleyen Vahit El Bitar, gazetecilere, 10 yıldır Türkiye'de olduklarını, artık memlekete dönme vakitlerinin geldiğini söyledi.

Türkiye'ye sığındıkları günden itibaren Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadıklarını belirten Bitar, şöyle devam etti:

"Annemiz, babamız Suriye'de, artık evimize dönmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle yeni bir hayat kuracağız, o yüzden çok heyecanlıyız. Hayata sıfırdan başlayacağız. Türkiye'den, insanlarından, hükümetinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'den çok memnunuz. Savaş bitti çok mutluyuz."

"Akrabalarımız bizi bekliyor"

İman El Cemal ise ailesinden 4 kişiyle 13 yıl sonra İdlib'e döneceğini dile getirdi.

Vatan topraklarına kavuşacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden El Cemal, "Heyecandan ağlayacağım, akrabalarımız bizi bekliyor. Türkiye bizim sığınmamızı sağladı, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de lise eğitimi gördüğünü, eğitimini bıraktığı için üzgün olduğunu anlatan El Cemal, "Okulumu bırakıp gidiyorum, elimde olan bir durum değil, inşallah eğitimime devam ederim." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Himar El Cemal de hayatında hiç görmediği ülkesine ilk kez gideceğini ve bunun için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Orada babaannem var, onu ilk kez göreceğim." dedi.

Muhammed El Mansur, 7 yıl sonra memleketi Hama'ya dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Yıllar sonra memlekete gitmek çok güzel bir duygu"

Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine gitmek için sıra bekleyenlerden 18 yaşındaki Muhammet Hasan, memleketi Lazkiye'ye döneceğini ifade etti.

Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Hasan, "Yaşamak için savaştan kaçtık ve burada çok güzel günler yaşadık. Çok sayıda Türk arkadaşlarım oldu, onlarla birlikte bir aile olduk. Şu an vatanımıza geri dönüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra memlekete gitmek çok güzel bir duygu, bütün dünya sanki benim oldu, aileme kavuşacağım. Recep Tayyip Erdoğan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Wissam Hüssein (55) de savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.

Ülkesine dönen Suriyelilerden 65 yaşındaki Muhammet Hadduni de 13 yıl sonra vatan topraklarına gidebileceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor - Son Dakika

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