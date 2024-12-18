Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Türkiye\'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri hızlandı. 10 yıl önce Türkiye'de doğan Hüseyin Aziz, ülkesini ilk kez görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Diğer Suriyeliler de vatanlarına dönmenin mutluluğunu paylaşıyor.

18.12.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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BAŞKENT Şam'da Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. 10 yıl önce Türkiye'de doğan Hüseyin Aziz, memleketini ilk kez göreceğini belirterek "Anneannem beni Suriye'de bekliyor. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzüldüm. Ağlamak üzereydim ama ağlamadım" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşü devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli 'Öfke' isimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor. Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

13 senedir Kocaeli'de yaşadığını söyleyen Suriyeli Fatma Akka (25), vatanına dönme mutluluğunu yaşadığını belirtti. Akka, "Vatan güzel bir şey. Burada kaldığımız süre içerisinde iyi misafir edildik. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Babaannem ve anneannemi göreceğim için mutluyum" dedi.

Fatma Akka'nın kuzeni Ali Akka ise 11 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şu an 24 yaşındayım. Beraber gidiyoruz. Türkiye'yi özleyeceğim ama vatanımı da özlemiştim. Artık yıllardır görmediğim vatanıma dönmek zorunayım. Türkiye'yi hep seveceğiz, tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Orada araç satış işlerinde çalışacağım. Ağabeyimle birlikte gidiyorum. Sizleri de oraya bekliyoruz, inşallah" diye konuştu.

HİÇ GÖRMEDİĞİ MEMLEKETİNE DÖNÜYOR

Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Hüseyin Aziz ise "Hiç görmediğim ülkeme ailemle dönüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Anneannem beni Suriye'de bekliyor. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzüldüm. Ağlamak üzereydim ama ağlamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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