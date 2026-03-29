Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı - Son Dakika
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

29.03.2026 09:40
Survivor 2026’da dokunulmazlık oyununda yaşanan kavga gündeme damga vurdu. Seren Ay Çetin’in Nisanur’a fiziksel temasta bulunması sonrası ortalık karıştı. Takım arkadaşları ikiliyi zor ayırdı. Olay sonrası Seren Ay’a 8 ödülden yararlanmama cezası verildi. Nisanur'a ceza verilmedi.

Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yaşanan kavga geceye damga vurdu. Seren Ay Çetin’in takım arkadaşı Nisanur’a fiziksel temasta bulunması sonrası Acun Ilıcalı “skandal” diyerek sert tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası gözler diskalifiye ihtimaline çevrildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında kadınlar eleme haftasında oynanan üçüncü dokunulmazlık oyunu sırasında tansiyon yükseldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları futbol oyununda karşı karşıya gelirken, kırmızı takım yarışmacıları Seren Ay Çetin ile Nisanur arasında tartışma çıktı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Seren Ay’ın, Nisanur’a fiziksel temasta bulunduğu görüldü. Takım arkadaşları iki ismi güçlükle ayırırken, olay sonrası Nisanur gözyaşlarına boğuldu.

ADA KONSEYİ ACİL TOPLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ada konseyini topladı. Ilıcalı’nın oldukça sert ve tepkili olduğu anlar dikkat çekti.

ACUN ILICALI: BU BİR SKANDAL

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşananları “skandal” olarak nitelendirdi. Seren Ay’a sert sözlerle yüklenen Ilıcalı, “Fiziksel temasta bulunan sensin. Olayı başlatan da sensin” ifadelerini kullandı.

SEREN AY’DAN ÖZÜR

Seren Ay Çetin ise konseyde yaptığı açıklamada tüm takımlardan ve Nisanur’dan özür diledi. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

CEZASI AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı, alınan kararı da konseyde duyurdu. Seren Ay Çetin’e 8 ödülden yararlanmama cezası verildiği açıklanırken, Nisanur hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

    Yorumlar (6)

  • 1234 1234:
    boş porağram reyting için yaptirilmiştır 15 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Serenay zillisine federasyon gereğini yapacaktır 8 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Bu haber değil silin 5 1 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    Acun reytingler için kavga edin demiştir ama bunlarda abartmislar 4 0 Yanıtla
  • Halil Batmaz Halil Batmaz:
    yazık bunlarında anne babası var, o kadar insan izliyor o küfürler o hareketler ne öyle. aile eğitimi önemli arkadaşlar 4 0 Yanıtla
09:43
Şehri ayağa kaldıran olay Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
