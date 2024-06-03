Sutangazi'de Genç Kız Cinsel İstismara Uğradı, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sutangazi'de Genç Kız Cinsel İstismara Uğradı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Sutangazi\'de Genç Kız Cinsel İstismara Uğradı, Şüpheli Gözaltına Alındı

Sutangazi'de bir genç kız, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çaldıktan sonra kız arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı. Annenin şüphesi üzerine hastaneye götürülen genç kızın ifadesi sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından komşuların tepkisiyle şüphelinin dairesi tahliye edildi.

03.06.2024 11:39
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Sutangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan Z.K. (17), iddiaya göre kız arkadaşının babası İ.G. (33) tarafından cinsel istismara uğradı. Annenin şüphesi üzerine ortaya çıkan istismarın ardından İ.G. gözaltına alındı. Tepkiler üzerine İ.G.'nin yaşadığı daire tahliye edildi.

Olay, 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki dairede yaşayan arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K. (17), komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan İ.G. (33) kızının evde olmadığını ama Z.K.'yi eve davet ederek beklemesini söyledi. İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

ANNE ŞÜPHELENEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Annenin şüphesi üzerine Z.K. hastaneye götürüldü. Hastanede Z.K.'nin pedagog eşliğinde durumu anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G.'nin dairesi tahliye edildi.

Kaynak: DHA

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