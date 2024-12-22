Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı.
Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Buna göre, Kabil'deki büyükelçiliklerinin 22 Aralık itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.
Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası çok sayıda ülke buradaki büyükelçiliklerini kapatıp, diplomatik misyonlarını sonlandırmıştı.
Afganistan'da halihazırda İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin de aralarında olduğu az sayıda ülke diplomatik misyonlarını sürdürüyor.
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