Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze saldırılarını ele aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkenin kuzeybatısındaki El- Ula kentinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar ile Gazze ve çevresinde yaşanan olaylara dair son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde 3 aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve insani düzeydeki çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan Bin Selman, "Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve adil ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli koşulların sağlanması" çağrısında bulundu.

Türkiye, Ürdün ve Katar'ın da dahil olduğu Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a gelen Blinken'in, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.