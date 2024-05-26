TAG Otoyolu\'ndaki kaza için adli soruşturma başlatıldı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Mersin'de, TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin X sosyal medyasından şu mesajı paylaştı:

"Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür. Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."