Tahliye Olup Soygun Yapan G.S. Yakalandı - Son Dakika
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Tahliye Olup Soygun Yapan G.S. Yakalandı

Tahliye Olup Soygun Yapan G.S. Yakalandı

18 yıl hapis yatan G.S., 2 ayda 5 evi soyarak yakalandı. Polisin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

15.09.2024 17:40
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ÇORUM'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan G.S. (37), 2 ayda 5 evi soydu. Polis ekipleri, şüpheliyi yolculuk yaptığı otobüste yakaladı.

Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde 5 ayrı evden hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 22 günlük çalışmayla şüphelinin yaklaşık 2 ay önce, 18 yıl sonra cezaevinden çıkan G.S.'nin yaptığını tespit etti. Ekipler, Amasya'dan otobüsle Çorum'a geldiğini saptadığı şüpheliyi bölge trafik uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

G.S.'nin yapılan üst aramasında 11 bin 240 TL para ve evinde yapılan aramada ise çok sayıda saat, çanta, altın kolye, küpe, bileklik, telefon, tablet, televizyon, ütü, kadın iç çamaşırı, erkek takım elbisesi ve dürbün ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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