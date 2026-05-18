Tahran'da Bin Çift İçin Toplu Nikah Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da bin çift için düzenlenen toplu nikah töreni kapsamında askeri araçlar gelin arabasına dönüştürüldü.

Tahran'ın çeşitli noktalarında bin çift için toplu nikah töreni düzenlendi.

Nikah töreninin düzenlendiği alanlardan biri de İmam Hüseyin Meydanı oldu. Meydanda 110 çiftin nikahı kıyıldı.

Toplu nikah töreninde askeri araçların çiçeklerle süslenerek, gelin arabası ve düğün konvoyu olarak kullanılması, törene katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Pembe ve beyaz süslerle renklendirilen askeri araçları damatların kullanması da dikkat çekti.