Tahran'da halk İsrail'in İran politikasının seçimle değişmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika
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Tahran'da halk İsrail'in İran politikasının seçimle değişmeyeceğini düşünüyor

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Tahran\'da halk İsrail\'in İran politikasının seçimle değişmeyeceğini düşünüyor
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Tahranlılar, 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılan İsrail seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak Tel Aviv'in İran politikasında değişiklik beklemiyor. Seçimlerin Netanyahu hükümetini değiştirip değiştirmeyeceği ve bunun Tahran'a yönelik politikalara etkisi merak ediliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da halk, İsrail'deki genel seçimlerin sonucundan bağımsız olarak Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik politikalarında köklü bir değişiklik yaşanmayacağını ve "saldırgan tutumunu" sürdüreceğini düşünüyor.

İsrail'de seçmenler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgeye yönelik saldırılarla gündeme gelen 4 yıllık görev süresinin ardından, 1988'den bu yana ilk kez zamanında düzenlenen genel seçimler için sandık başına gitti.

Seçim sonuçlarının yalnızca İsrail'in iç siyasetini değil bölgesel gelişmeleri de etkilemesi bekleniyor.

Özellikle Netanyahu'nun görev süresi boyunca İran'a iki kez saldırı düzenleyen İsrail'de hükümetin değişip değişmeyeceği ve olası bir iktidar değişikliğinin Tahran'a yönelik politikalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Seçimleri yakından takip eden Tahranlılar ise sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun İsrail'in İran'a yönelik temel politikalarının değişmeyeceği görüşünü taşıyor.

İsrail'in temel politikalarında değişiklik beklenmiyor

AA muhabirine konuşan Tahran Üniversitesi öğrencisi Muhammed Emin Cevadi, İsrail'deki seçimlerin İran üzerindeki etkisinin geçici olacağını, iktidara hangi parti gelirse gelsin Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik "düşmanca" tutumunu sürdüreceğini ancak izlediği yöntemlerde bazı değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.

İsrail'in İran'ın füze ve nükleer kapasitesi, bölgesel gücü ve devlet yapısı gibi temel güç unsurlarını hedef aldığını savunan Cevadi, "İsrail, İran'da halkın yararına bilimsel, teknolojik ve siyasi çalışmalar yürütebilecek kişileri ortadan kaldırmayı, buna karşılık halkın çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen bazı isimlerin varlığını sürdürmesini amaçlıyor." dedi.

Seçimlerin ardından İsrail'in İran'a yeniden saldırma ihtimalini yüksek gördüğünü belirten Cevadi, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "İsrail'in bölgesel politikalarında belirli bir noktaya kadar ilerlediğini düşünüyorum. Özellikle Lübnan ve Suriye'de izlediği politikalar." ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejimin İran'a yönelik politikası değişmeyecek"

AA muhabirine konuşan bir diğer İranlı Muhammed Rızapur, İsrail'de iktidara hangi parti gelirse gelsin İran'a yönelik temel politikaların değişmeyeceğini savundu.

Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde bile İsrail'in tutumunda köklü bir değişiklik beklemediğini belirten Rızapur, yeni hükümetin mevcut yönetimden daha sert politikalar izleyebileceğini ileri sürdü.

İran'ın da İsrail'e yönelik tutumunun yaklaşık 50 yıldır değişmediğini hatırlatan Rızapur, şunları söyledi:

"Siyonist rejimin tutumu belli olduğu için düşmanına yönelik politikası değişmeyecektir. Tıpkı bizim gibi. Bizim de İsrail'e karşı tutumumuz açık.

Netanyahu ile rakibi arasında izlediğim bazı tartışmalarda, adeta İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek için yarışıyorlardı. Her ikisi de bu yönetimi yakında devireceklerini söylüyordu. Netanyahu'nun başarısını ise kendi halkı nezdindeki performansına göre değerlendirmek gerekiyor."

"Umarım çok yakında bu suçlunun iktidardan düşüşüne tanık oluruz"

Tahran'da üniversite öğrencisi Reza Naci ise Netanyahu'yu bölgedeki gerilim ve çatışmaların sorumlularından biri olarak gördüğünü belirterek, İsrail Başbakanı'nın politikalarını eleştirdi.

Netanyahu'nun bölgedeki sorunların çözümünü engellediğini savunan Naci, "Netanyahu yalnızca savaşların ve çatışmaların şiddetlenmesine katkıda bulundu. Umarım ve inanıyorum ki çok yakında bu suçlunun iktidardan düşüşüne tanık oluruz." dedi.

İran'ın İsrail'i resmen tanımadığını hatırlatan Naci, İsrail'deki siyasi gelişmelerin ülkesinin politikalarını etkilemeyeceğini ve Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik tutumunun değişmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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