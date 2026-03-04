Tahran\'da İnkilap Meydanı\'nda Ağır Hasar

ABD- İsrail saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'da yer alan ve kentteki en bilinen noktalardan biri olan İnkilap Meydanı ve çevresinde ağır hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların önemli hedeflerinden biri başkent Tahran'daki işlek meydanlardı. 28 Şubat'tan bu yana süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma sebep oldu.

Saldırılarda büyük hasarın oluştuğu yerlerden biri de Tahran'ın en meşhur noktalarından biri olan İnkilap Meydanı'ydı.

AA ekibi, saldırılar sonrası İnkilap Meydanı'nındaki durumu görüntüledi. Meydan ve çevresindeki bölgelerin neredeyse tanınmayacak hale geldiği görüldü.

İranlıların bulaşma noktalarından olan Meydan'da yer alan polis merkezine ait bina da yerle bir olurken, çevredeki birçok ev ve ofiste de hasar oluştu.

Saldırılardan önce günde binlerce insan ve aracın geçtiği Meydan büyük oranda boşalmış ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bazı bölge sakinleri ise saldırılarında ağır hasar gören evlerini tahliye etmeye çalışıyor.

Tahran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir İranlı, sivil bölgelere saldırılar nedeniyle tepkisini ifade etti.

AA muhabirine, saldırılarda çok sayıda sivilin de öldüğünü söyleyen İranlı, "Tüm dünya bu cinayetleri görsün." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in öldüğü saldırıyla ABD ve İsrail'in "kırmızı çizgiyi" aştığını dile getiren İranlı, bu saldırıya rağmen İran güçlerinin mücadeleye devam edeceğini söyledi.

İranlı ayrıca, insan hakları konusunda faaliyet yürüten tüm uluslararası kuruluşlardan İran'da yaşananları dikkatle takip etmesini isteyerek, "Dünyanın neresinde bir saldırı bir cinayet varsa, orada ABD izlerini görebilirsiniz." dedi.

Ali Hamaney'in vefatının kendilerini yıldırmayacağını belirten öğretim görevlisi, "daha güçlü şekilde mücadele edecekleri" mesajını verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.