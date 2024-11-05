Tajani ve Barrot: Orta Doğu'da Ateşkes Önemli

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile Orta Doğu'da mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Barrot'un bugün telefonda görüştüğü ve bu görüşmenin odağında, Orta Doğu'daki durum, Ukrayna'daki savaş, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkilerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın Lübnan'daki durumla ilgili, iç siyasi krizin çözülmesinin önceliği ve ülkenin istikrarını garanti altına almak için Lübnan Silahlı Kuvvetlerine garanti edilecek destek hususunda mutabık oldukları ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, "Bakan Barrot ile Orta Doğu'da mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanması ihtiyacını paylaşıyoruz. İran'ın gerilimi daha da tırmandırmasından kaçınmak ve (Yahya) Sinvar'ın ölümünün ardından İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılmasını desteklemek artık bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Tajani, Lübnan kurumlarını güçlendirmek için uluslararası ortaklarla işbirliğini yoğunlaştırmak istediklerini belirterek, "Mevkidaşım Barrot ile 1701 sayılı kararın uygulanmasında mavi hattın silahsızlandırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün önemini yineledik ve orduya ve sahadaki yapılara yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizdik." bilgisini verdi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca iki bakanın, ABD'deki başkanlık seçimleri, AB'de rekabet gücünün teşvik edilmesi, düzensiz göçle mücadele ve İtalya-Fransa ilişkilerinde öne çıkan konuları ele aldığı kaydedildi.