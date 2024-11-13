İstanbul'da, aracına bindiği sürücünün 1300 liralık taksi ücretini ödemeyip silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Kasım saat 23.30 sıralarında bir şüpheli tarafından taksi sürücünün silahla tehdit edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin Sultangazi'de taksiye binip önce Fatih'e gittiğini, ardından yine aynı araçla Arnavutköy'e gitmek istediğini sürücüye bildirdiği tespit edildi.
Şüphelinin, aynı ilçedeki Yavuz Selim Mahallesi'ne geldiklerinde 1300 liralık taksi ücretini ödemeyip, silahla sürücüyü tehdit ettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin araştırması sonucu şüphelinin Şişli'de başka bir silahlı gasp olayına karıştığı anlaşıldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, kimliği belirlenen F.S. (20) kısa süre içerisinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin hakkında aralarında "uyuşturucu kullanma", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama" ile "yağma" dahil 27 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin, Şişli'de bir gencin aracını gasbetmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Aracı gasbedilen kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şoför mahallinde oturan şüphelinin elindeki silahla çevreye ateş edeceğini söylemesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Taksiciye Silahla Tehdit: 1300 Lira İstedi - Son Dakika
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