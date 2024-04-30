CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Taksim'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Taksim'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Taksim\'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın emekçilere kapatılmasının Anayasa Mahkemesi kararlarını ihlal ettiğini belirtti. Bulut, işçi haklarının ve emeğin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, emekçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi ve iş cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

30.04.2024 10:23
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(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Emeğin en yüce değer olduğu gerçeğine inanmayan iktidar, meydanların sesinden ve emekçilerin örgütlü mücadelesinden korkmaktadır. Bu yüzden Taksim, 'Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil' bahanesiyle bir kez daha emekçiye kapatılmıştır. Dayanışmanın simgesi Taksim'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir. İşçinin meydanı Taksim, işçiye haktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"1 Mayıs, onurlu ve insanca bir yaşam için mücadele edenlerin, alın terine saygının; işçi haklarının ve emeğin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inananların günüdür. Ancak ülkemiz emekçiler tarafından bayram olarak kutlanması gereken 1 Mayıs'a maalesef vahim bir tabloyla girmektedir. İş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan ülkemizde geçtiğimiz yıl en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. 2023 yılında, her gün en az 5 iş cinayeti yaşanmıştır. İş kazaları ve işçi cinayetleri 'kader' ve 'fıtrat' ile açıklanmakta, yüzü kızarması gerekenler bu can acıtı tabloyu büyük bir sorumsuzluk ve vurdumduymazlıkla geçiştirmeye çalışmaktadır.

AKP iktidarlarında çalışma hayatında güvencesizlik, hukuksuzluk ve örgütsüzlük sıradan hale gelmiştir. Türkiye'de 16 milyon 395 bin275 işçiden yalnızca 2 milyon 495 bin 423'ü sendikalıdır. Emeğin ucuz, yaşamanın pahalı olduğu ülkemizde emekçiler, insani yaşam koşullarıyla bağdaşmayan asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılmakta, yoksulluk ve gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Açlık sınırının 19 bin 980 TL, yoksulluk sınırının ise 58 bin 205 lira olduğu ülkemizde 17 bin TL olan asgari ücret günbegün erimekte, asgari ücrete ara zam yapmayı aklından dahi geçirmeyen iktidar emekçiye zulmetmektedir. Emekçiler perişan haldeyken emekliler de 10 bin TL sefalet ücretiyle ayın sonunu getirememektedir.

"TAKSİM'İ EMEKÇİYE KAPATAN İKTİDAR AYM KARARLARINI İHLAL ETMEKTEDİR"

Emeğin en yüce değer olduğu gerçeğine inanmayan iktidar, meydanların sesinden ve emekçilerin örgütlü mücadelesinden korkmaktadır. Bu yüzden Taksim, 'Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil' bahanesiyle bir kez daha emekçiye kapatılmıştır. Dayanışmanın simgesi Taksim'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir. İşçinin meydanı Taksim, işçiye haktır!

1 Mayıs ancak, emekçilerin hakları yasal düzenlemelerle güvence altına alındığında, işçiler insana yaraşır ücret alabildiğinde, emeklerinin sömürülmediğinde, iş cinayetleri olmadığında bayram olarak kutlanabilecektir. İnsan haklarından, demokrasiden, emekten, alın terinden yana olan tüm vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs!"

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Taksim, Emekçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Taksim'i emekçiye kapatan iktidar AYM kararlarını ihlal etmektedir - Son Dakika

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