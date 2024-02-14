Taksim Meydanı'nda Husumetlisine Benzettiği Kişiyi Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Husumetlisine Benzettiği Kişiyi Vuran Şüpheli Yakalandı

Taksim Meydanı\'nda Husumetlisine Benzettiği Kişiyi Vuran Şüpheli Yakalandı

Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi silahla vuran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şüpheli, tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

14.02.2024 14:06
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TAKSİM Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi silahla vuran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Pazartesi günü,saat 20.00 sıralarında, Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'nda dolaşan H.A., husumetlisine benzettiği W.R.'ye silahla ateş etti. Daha sonra kaçmaya çalışan W.R.'yi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada meydanda silah sesini duyan polisler, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı W.R. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ diz kapağından vurulan W.R.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TAKSİM MEYDANI'NDA YAŞANAN OLAY KAMERADA

Taksim Meydanı'nda husumetlisine benzettiği kişiyi vuran H.A.?nın polis tarafından yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.A.?nın husumetlisine benzettiği kişiyi yaraladıktan yakalayıp silahla başına vurduğu görülüyor. Daha sonra olay yerindeki polisler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor.

HUSUMETLİSİNE BENZETTİĞİ İÇİN VURDU

Gözaltına alınan H.A.'nın ilk ifadesinde, vurduğu kişiyi husumetlisine benzettiği için ateş ettiği öğrenildi. H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda Husumetlisine Benzettiği Kişiyi Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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