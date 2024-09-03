Tanju Özcan: İzmaret ve Çöp Cezaları Yüzünden Genel Başkan Özel'e Şikayet Edildim - Son Dakika
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Tanju Özcan: İzmaret ve Çöp Cezaları Yüzünden Genel Başkan Özel'e Şikayet Edildim

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, çöp ve sigara izmariti atanlara yönelik ceza uygulaması nedeniyle diğer belediye başkanları tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet edildiğini açıkladı. Uygulama kapsamında bir ayda 5 milyon TL'den fazla ceza kesildiğini belirten Özcan, bazı vatandaşların ceza uygulamasına teşekkür ettiğini söyledi. Ayrıca, diğer belediyelere yapılan eleştirilerin haklı olabileceğini ifade etti.

03.09.2024 00:02
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TANJU ÖZCAN: İZMARİT VE ÇÖP CEZALARI YÜZÜNDEN GENEL BAŞKAN ÖZEL'E ŞİKAYET EDİLDİM

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yere çöp ve sigara izmariti atanlara yönelik ceza uygulaması nedeniyle diğer belediye başkanları tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet edildiğini söyledi.

Bolu Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik ceza uygulaması başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde bir ay içerisinde çevreyi kirlettiği belirlenenlere kişilere toplam 5 milyon 297 bin 463 TL para cezası kesildi.

Bolu Belediye Meclis toplantısında ceza uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Vallahi ben çok tepki alırım zannettim, bu izmarit atanlara ceza uygulamasından. Bir kişi gelip, 'Bana niye ceza kestiniz' demedi. Bazısı şunu söylüyordu, 'Başkanım atmayalım da yeterince çöp kovası bulamıyoruz' diyordu. Şimdi kuaförlere, kahvehanelere, çay ocaklarının önüne ve lokantaların önüne, o istedikleri çöp konteynerinden koyduk. İzmaritliği, altında çöp atılacak bölüm de var ve bunlara zimmetledik. Herhalde tamamına yakını bitti. Zimmetlerken şunu dedik, 'Bakın bunu bilabedel veriyoruz, kaybederseniz, çaldırırsanız, parasını alırız. 3 metrekare önünde dükkanın çöp veya izmarit görürsek, cezası sana uygularız' dedik ve büyük bir destek aldık hem Türkiye'den hem Bolu'dan" dedi.

"GENEL BAŞKANA ŞİKAYET ETMİŞLER"

Uygulama nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, diğer belediye başkanları tarafından şikayet edildiğini açıklayan Başkan Özcan, şunları söyledi:

"Hatta ceza yiyip teşekkür edenler oluyor. Garip gelecek ama 'Haklısınız bu konuda' deyip, 'Teşekkür ederim' diyor adam. ve şimdi bütün belediye başkanları bana muazzam kızıyor. Genel başkana şikayet etmişler. Dedim ki biz yeni bir meclis kararı almadık, zaten 2 tane kanun var. Birisi tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede var 598 lira bir de çevre kanununda 14 bin 407 liraya kadar ceza var. Biz yeni bir şey çıkarmadık, biz sadece kanunu uyguluyoruz."

"TAYYİP BEY DE HAKLIYMIŞ DİYORSUN"

Özcan, İstanbul'a yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yaptığı eleştirileri haklı bulduğunu işaret ederek, "Bir sene şu baskıyı devam ettirirsek, bir sene sonra zaten kimse yere çöp atmaz hale gelecek. Ciddi bir değişim var. Cumartesi günü sabahtan İstanbul'daydım, vallahi belediyenin adını söylemeyeyim ama Tayyip Bey de haklıymış diyorsun bazen. Bize ait bir belediye. AK Parti'ye ait belediyeler farklı mı, o da değil. Her taraf izmarit, çöp dolu. Bir de buralar turistik yerler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tanju Özcan: İzmaret ve Çöp Cezaları Yüzünden Genel Başkan Özel'e Şikayet Edildim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan: İzmaret ve Çöp Cezaları Yüzünden Genel Başkan Özel'e Şikayet Edildim - Son Dakika
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