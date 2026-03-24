Tapu Müdürü Gözaltına Alındı

ADALET Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Antalya'nın Kaş ilçesindeki tapu müdürlüğünde görevli tekniker Diyar A., gözaltına alındı. Diyar A., ifadesinde; sosyal medya üzerinden tanıştığı Ayşegül K.'nin kendisini kandırarak sorgulama yaptırdığını ileri sürdü.

Bakan Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli Diyar A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinde; 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğü'nde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti. Diyar A., işlem yapılan ve yapılacak dosyaların arşivlenmesi, kaydedilmesi ve taranması görevlerini yerine getirdiğini kaydetti. Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisi olduğunu iddia eden şüpheli, 'Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?' sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.

'SORGU SONUCU SOHBET ESASINDA GAYRİİHTİYARİ İLETTİM'

Sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten Diyar A., şöyle konuştu:

"Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum Ayşegül K., beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek, tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül K.'ye detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. Şahsın zorlama ve ısrarcı davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım. Sorgulama sonuçlarını başka kişilerle paylaşanın Ayşegül olduğunu düşünüyorum. Bu şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan düşündüm."

'SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI'

Tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne süren Diyar A., "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim" dedi.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren Diyar A., amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberi olmadığını savundu. 2024 yılında işleri savsaklamaktan uyarı cezası verildiği belirlenen Diyar A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a götürüldü. Diğer yandan Diyar A.'nın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K.'nin, daha önce 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.