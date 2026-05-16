Büyükkılıç'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

(ANKARA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve encümen üyeleri seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, "Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Anadolu coğrafyasının hepimiz kadrini kıymetini bilmeliyiz. Didişmeden yol almalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Tarihimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ikinci gününde Kocatepe Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Birlik Başkanı, Birlik Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili, Katip Üyelerin ve encümen üyelerin seçimi gerçekleştirilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile gidilen uzlaşı sonrası tek aday oldu.

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin kuruluş ve gelişim sürecinden bahsederek, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti. Mimar Metin Sözen'in tarihi yapıların korunması konusunda çok önemli yönlendirmeleri olduğunun altını çizen Büyükkılıç, Sözen'in yönlendirmesiyle kültür öncelikli kalkınma modeli çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Mahalle ölçeğindeki çalışmalar kent ölçeğine taşındı. Birçok şehrimizde turizm master planları yapıldı ve çalıştaylar düzenlendi. Bu çalıştayların nasıl planlanması gerektiği de yine Tarihi Kentler Birliği Anadolu buluşmalarıyla her yere yayılmaya çalışıldı ve bir bilinç oluştu" dedi.

BÜYÜKKILIÇ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Tarihi Kentler Birliği'nin amacının, "parti ayrımı gözetmeden belediye başkanlarının huzurlu biçimde çalışmalarını sağlamak" olduğunu, bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değişik coğrafyalardan, farklı siyasi partilerden gelen üyelerimizin Tarihi Kentler Birliği'nde adeta yerel yönetimde bir ekol oluşturduğunu görmekten keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Tarihi Kentler Birliği için yerel yönetimdeki her seçimi yenilenme ve fırsat olarak görmek önemlidir. Gerek mahalli seçimler gerekse yapılan çalışmalar adına bir yenilenme. Burada herkes geliyor, bir şeyler konuşuyor, değerlendirme yapıyor, fikrini söylüyor ve kendimizi geliştirerek böylece yol almış oluyoruz."

Elbette Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi dokunun büyük ağırlığı kendilerinde olduğu için bu alanlarda çalışmalar yapıyor. Ama bizlerin de buna katkı sağlayıp yerel yönetimler olarak gerekirse bu yöntemlerin içerisinde yer almayı önemseyerek yol almamız gerektiği konusunda hepimizin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Gelinen noktada ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine de elbette inanıyoruz. Dün değerli başkanımızın yapılan proje çalışmalarıyla ilgili olarak her bölgeden mutlaka eser restorasyonu ve proje çalışmalarına destek verilmesi yönündeki iyi niyetini de burada takdirle ifade etmek istiyorum.

Tarihi Kentler Birliği ülkemizde aslında devrim niteliğinde işler başarıyor. Belki bizler bunun farkında değiliz ama şehirlerimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Bunların en güzel örneklerinden biri aslında Beypazarı. Başkanımız, ilçe belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri büyükşehir bağlamında gündeme getirdi. İşte yeni yeni güzel ilçeler, yeni yeni güzel şehirler ortaya çıkıyor. Tarih olmadan, kültür olmadan, bu eserleri korumadan, kimliğimizi korumadan yol alamayız. 'Avrupa şehri olduk' demek yetmez. Avrupalı, Avrupa şehrinin en iyisini belki Avrupa'da görür. Ama tarihi dokuyu içeren şehirler Anadolu coğrafyasında var. Anadolu coğrafyasının hepimiz kadrini kıymetini bilmeliyiz. Didişmeden yol almalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Tarihimize sahip çıkmalıyız diye de buradan paylaşmak istiyorum. Kendimizi tekrar etmek elbette hepimiz için bir tehdittir. Demek ki kendimizi, anlayışımızı günün koşullarına uygun olarak yenilemek mecburiyetindeyiz. Yoksa herhalde geri kalırız, dünde kalırız. Bugünü bile zor yaşarız. Geleceğe zaten hiç kimseyi hazırlayamayız. Çünkü bu tarih bizim ama bizim olmakla birlikte gençlerimizin, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği."

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Havza ve bölge ölçeğinde çalışmaların yapılması, tarihi yapıların afet direncinin raporlandırılması, modern kentlerde sanatçıların yetişebileceği ortamların yaratılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mevzuat değişikliği konusunda ortak çalışma yapılması önerilerini yapan Büyükkılıç, "Rahmetli hemşehrimiz dedem derdi ki: 'Yakınmak yok, yekinmek var.' Ağlamayacağız, kendimizi ifade edeceğiz ve kurumlarla iş birliğine girmek suretiyle sorunlarımızı aşacağız. Çünkü bu sorunlarımız kişisel değil. Bu sorunlar şehirlerimizin, bu sorunlar ülkemizin sorunları. Bunu ortak akılla çözeceğimize ben inanıyorum" dedi.