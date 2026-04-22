"Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde" Projesi Hayata Geçirildi

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, hayata geçirilen "Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde" projesi, öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen törende uygulamaya konuldu.

"Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde" projesi, İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ve İlim Yayma Vakfı, Albayrak Grubu ve Vakıfbank işbirliği ile hayata geçirildi. Yeşilay ev sahipliğinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve çok sayıda öğrenci katıldı."

"Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde" projesi ile, 20 bin öğrenci, 22 Nisan ile 30 Haziran 2026 tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeleri ziyaret edecek."

Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Cumhurbaşkanımız tarafından isminin değiştirilmesi, adada bu kadar güzel fiziki mekanların oluşturulması, müzelerin, istirahat mekanlarının, konaklama yerlerinin ve bu adanın kalıcı olarak hem hatırayı doğru yaşatan hem de insanların istifadesine daha güçlü bir şekilde sunulan bir şekle getirilmesi çok kayda değer" dedi.

"Bizim yakın tarihimizle sorunlu ilişkimiz milletçe malum" diyen Erdoğan, "Bundan dolayı hakkıyla adaya insanlar gidip, bu adadaki müzeleri ziyaret edip ne olduğunu, yakın tarihte nelerin yaşandığını hala fark etmiş değiller" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasının ardından adadki çeşitli etkimliklere katıldığını aktaran Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerimiz olarak çeşitli faaliyetler yaptık. İnsanların adayı tanıması için bir gayret içerisindeydim. Ancak şu anda böyle bir yaygın çalışmanın parçası olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Lise öğrencilerimizin bu şekilde 2 ayda 20 bin öğrencinin adaya gitmesi ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıldan itibaren bunun devamlı hale gelmesini, gençlerimizin özellikle yakın tarihi anlamaları noktasında burada biraz zaman geçirmelerini, gitmelerini, çok faydalı olacağını düşünüyorum."

Hem Yeşilay'la olan işbirliği hem bizim orada işte Ketebe Yayınları'yla birlikte yapacağımız kitap takdimi ile ilgili işbirlikleri, eğitim içerikleri ile ilgili işbirlikleri, milletçe aslında kimliğimizin oluşmasında, bu tür tarihi anları anlama, hatırlama ve bundan dersler çıkarma noktasında faydalı olur.

Kahramanmaraş'ta olan elim vakayı hepimiz yaşadık, takip ettik. Bu eğitim işinin bir seferberlik meselesi olduğunu milletçe artık kavramamız lazım. Hani gidiyoruz, sağda solda söylüyoruz, anlatıyoruz ama bunun böyle hafife alınır bir şey olmadığını, atanamayan öğretmenlerle bu işin alakasının olmadığını, öğretmenlerin 'motive edilmesi', onların kucaklanması ile ilgili olduğunu ve bütün çocuklarımızın bizim çocuklarımız olduğundan hareketle her birimizin onlara sahip çıkması ile ilgili olduğunu konuşmamız gerekiyor.

Eğitimin fiziki imkanları son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en iyi noktasına getirildi. Teknolojik altyapısı, sınıflardaki akıllı tahtalarımız, müfredatımızdaki son gelişmeler, bunların hepsi çok mükemmel gelişmeler. Ama milletçe bu konuda hassasiyet taşımazsak, milletçe bütün çocuklar bizim çocuklarımızdır, nasıl sahip çıkabiliriz, destek olabiliriz diye düşünmezsek, velisiyle, komşusuyla, esnafıyla, işvereniyle, akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla, herkes, bütün toplum, bütün millet ne olursunuz eğitimi çocuğu merkeze alarak, çocuğu merkeze alarak konuşmamız lazım. Hiçbir çocuğumuzu kaybetme lüksümüz olmadığını merkeze koyarak konuşmalıyız."

"Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin"

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un müjedelenen bir şehir olduğunu belirterek, "Okulda öğrendiklerimizin çok daha fazlasını şehir bize öğretiyor. Burada hedef kitlemizdeki gençler bu şehri fetheden Sultan Fatih'in hayal kurduğu, bu şehri nasıl fethedebilirim dediği yaştaki kardeşlerimiz. Bu açıdan da sizin Türkiye'nin yakın tarihindeki çok önemli, iz bırakan, milletimizin vicdanlarında derin acılar bırakan bu mekanları görmeniz, bu şehrin farkına varmanız inanıyorum ki 12 senede derslerde öğrendiklerinizden çok daha fazlasını sizlere kazandıracaktır" dedi. Yapılmak ve anlatılmak istenenin eğitimdeki model doluğunu vugulayan Gül, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin isteği, öğretmenlerimizin sahiplenmesi, daha da önemlisi ailelerimizin bu anlamda yavrularımızın kazanımlarına sahip çıkması çocuklarımızın gelecek hayatlarında önemli bir kazanım olur. Buna istatistik olarak bakmıyoruz. 20 bin, 50 bin ve 100 bin kişinin hayatında bir şey değişiyorsa o bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine verdiği talimat net ve şu şekilde: Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin. İstanbul'umuzda çocuklarımızın spor yapması için spor şehri İstanbul projemiz var. Bütün okullarımızda spor kulübümüz var. Talep ettiğiniz bütün malzemeleri devletimizin, milletimizin imkanlarıyla temin ediyoruz. Ben okuyorum, İstanbul okuyor. Kitap Okuma projemizle kitap sayımızı yüzde 100'den daha fazla artırdık. Kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz yok. Enstrümansız okul kalmasınla 500 okulumuzda müzik atölyesi oluştu. Herkes yeteneğine göre bir enstrüman çalsın istiyoruz. Öğrenci meclislerimizle sizlerin karar süreçlerine katıldığınız, katılımcı olduğunuz, kendinizi ifade ettiğiniz, merhametli, vicdanlı, içinize sinmeyen konularda hayır diyebildiğiniz bir kazanım oluşsun istiyoruz. Özetle şehri tanıyan, kitap okuyan, spor yapan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, meclislerde aracılığıyla karar süreçlerine katılan öğrencilerimiz yarınımızın en büyük teminatı olacak. Her konuda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, İlim Yayma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak öğrencileri uğurladı.