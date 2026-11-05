Tarım Bakanı Yumaklı, Mısırlı mevkidaşı Farouk ile iş birliğini pekiştirmeyi ele aldı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Sayın Alaa Farouk ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki tarım diplomasisini ve bölgesel fırsatları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda bölgesel iş birliğimizi pekiştirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve tarım alanındaki bağlarımızı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Sayın Alaa Farouk ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki tarım diplomasisini ve bölgesel fırsatları ele aldık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda bölgesel iş birliğimizi pekiştirmeyi, tecrübe paylaşımını artırmayı ve tarım alanındaki bağlarımızı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz."