Tarım Borçları 1 Trilyonu Aştı - Son Dakika
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Tarım Borçları 1 Trilyonu Aştı

19.07.2026 10:56
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CHP'li Gürer, tarım sektörünün borcunun 1.4 trilyon lirayı geçtiğini ve icra süreçlerini aktardı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım kesiminin bankalara ve finans kuruluşlarına kredi borcunun 1 trilyon 439 milyar 81 milyon lirayı aştığını belirterek, çiftçilerin ağır borç yükü altında üretim yapmaya çalıştığını söyledi. Gürer, bu ay Antalya, Bursa ve Balıkesir'de damızlık düveler, süt inekleri ve buzağıların da icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirtti.

Gürer, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerindeki icra dairelerinde tarla ve traktörlerin ardından büyükbaş hayvanların da satışa çıkarıldığını bildirdi.

Antalya İcra Dairesi'nde dört düve, Bursa Karacabey İcra Dairesi'nde üç Holstein kırmızı alaca damızlık büyükbaş, Balıkesir Manyas İcra Dairesi'nde ise iki Holstein süt ineği, bir gebe Simental inek, bir erkek buzağı ve bir dişi buzağı olmak üzere toplam beş büyükbaş hayvanın satış listesinde yer aldığını aktaran Gürer, "Bunlar herhangi bir mal değil; üretimin temel sermayesi olan damızlık ve süt hayvanlarıdır" diye konuştu.

"TARIM SEKTÖRÜNÜN BORCU 1 TRİLYON 439 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Tarım kesiminin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borcunun 1 trilyon 439 milyar 81 milyon liraya ulaştığını kaydeden Gürer, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinin bankalara ve finans kuruluşlarına kredi borcunun en üst seviyeye ulaştığı dönemini yaşıyoruz. Çiftçilerimiz ağır borç yükü altında üretim yapmaya çalışıyor. Çiftçiler geçen yıl dondan önemli ölçüde etkilendi ve ödeme güçlüğüne düştü. Gelir-gider dengeleri bozulduğu için icra artık çiftçinin kapısında. Bu ay içerisinde 77 traktör ve 4 bin 509 tarla icra işleminde görülüyor. Bunun yanı sıra 12 büyükbaş hayvan da icra yoluyla satışa çıkarıldı."

"ÇİFTÇİNİN TARLASI DA TRAKTÖRÜ DE HAYVANI DA GİDİYOR"

Piyasaya olanın yanı sıra bankalara kredi borçlarını da ödeyemeyen çiftçinin kapısına haciz dayandığını ifade eden Gürer, "Elinde avucunda ne varsa gidiyor. Arazisi gidiyor, evi gidiyor, tarlası gidiyor, traktörü gidiyor, hayvanı gidiyor" dedi.

Tarım sektöründeki borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Gürer, üreticilerin üretimde kalmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"ÇİĞ SÜT 24,30 LİRAYA ALINIYOR, MALİYET 30 LİRANIN ÜZERİNDE"

Gürer, çiğ süt üreticisinin maliyetlerin altında üretim yapmak zorunda bırakıldığını savunarak, "Çiğ süt üreticiden 24 lira 30 kuruşa alınıyor. Rafta sütün fiyatının 100 liraya kadar çıkması üreticiye yaramıyor. Aracılara yarıyor. Çünkü üreticinin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Ürettiği üründen para kazanamayan üretici borcunu ödemekte zorlanıyor" dedi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt fiyatının uzun süre 24 lira 30 kuruşta sabit tutulduğunu ifade eden Gürer, "Şu anda çiğ sütte 30 liranın üzerinde bir maliyet var. Bu durum hayvancılık yapan üreticiyi de zor durumda bırakıyor. Küçük aile tipi işletmeler ürettiğinden kazanamıyor, sağdığı sütü değerinde satamıyor. Bu da mağduriyetleri daha da artırıyor" diye konuştu.

"BUĞDAY ÜRETİCİSİ BEKLEDİĞİ GELİRİ ELDE EDEMEDİ"

Gürer, başta buğday olmak üzere diğer tarım ürünlerinde de düşük alım fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Buğday başta olmak üzere diğer ürünlerde de bu yıl düşük alım fiyatları nedeniyle çiftçi beklediği geliri elde edemedi. Üretimden kazanacağı parayla borçlarını ödemeyi uman çiftçi, beklediği geliri elde edemeyince borçlarını ödemekte sıkıntı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Üreticinin ayakta kalabilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve desteklerin artırılması gerektiğini belirten Gürer, "Çiftçilerin ve hayvancılık yapanların mutlaka sübvanse edilmesi, yem ve gübre başta olmak üzere temel girdilerde destek sağlanması gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmeden ürün fiyatının rafta düşmesi mümkün değil" dedi.

"ARACI KAZANIYOR, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KAYBEDİYOR"

Aracılık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Gürer, "Aracılık sistemi düzenlenmeden, üreticinin para kazanmadığı ancak aracıların kazandığı bir sistem devam ettiği sürece tüketicinin de uygun fiyata ürün alma şansı yok. Üretici kazanamıyor, tüketici pahalıya ürün alıyor. Bu sistemden ithalat lobileri de fayda sağlıyor" diye konuştu.

"TARIMDA PLANLI TARIMDA PLANLI ÜRETİM SAĞLANMALI"

Gürer, tarımda planlı üretime geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tarımda planlamaya önem verilmeden bu sorunların üstesinden gelinemez. Tarımda planlı üretim sağlanmalı. Çiftçinin kapısına icra gelmesi değil, çiftçinin üretimde kalması sağlanmalıdır" dedi.

Üreticinin desteklenmesinin yalnızca çiftçilerin değil, tüm toplumun sorunu olduğunu belirten Gürer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeden, ürününü değerinde satması sağlanmadan ve borçları yeniden yapılandırılmadan tarımda sürdürülebilirlik sağlanamaz. Çiftçinin tarlasını, traktörünü, hayvanını kaybettiği bir ortamda üretim sürdürülemez. Çiftçinin üretimde kalması sağlanmalıdır. Çünkü çiftçi üretmezse tüketici de uygun fiyatla gıdaya ulaşamaz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Borçları 1 Trilyonu Aştı - Son Dakika

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