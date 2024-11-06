Tarım Bütçesi Görüşmelerinde Çiftçi Tartışması

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Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "çiftçi eylemleri" tartışması yaşandı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök konuşurken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazın çiftçilerin yaptığı eylemleri hatırlattı. AK Partili Ök, "Hiç merak etmeyin, o eylemleri sizin teşkilatlarınız gidip kışkırtıyordu. Tavas'ta kapı kapı gezdiler" diye yanıt verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "çiftçi eylemleri" tartışması yaşandı. AK Partili Nilgün Ök konuşurken CHP'li Veli Ağbaba, yazın çiftçilerin yaptığı eylemleri hatırlattı. Ök, "Hiç merak etmeyin, o eylemleri sizin teşkilatlarınız gidip kışkırtıyordu. Tavas'ta kapı kapı gezdiler" diye yanıt verdi. Ağbaba ise Ök'ün çiftçiye hakaret ettiğini söyledi. AK Partili Ök, "Tavas'ta kapı kapı gezdiniz, hiçbir şekilde başarıya ulaşamadınız" diye konuştu.

Ağbaba ise konuşmasında şunları kaydetti:

"AK Parti milletvekilleri, 'Tarımda problem yok' diyor. Ya, tarım iyi diyorsunuz da bu çiftçi niye sokağa çıkıyor? Nilgün Ök diyor ki, 'CHP'liler çıkıyor' Şimdi, domatesçi mi CHP'li, Allah aşkına sorun olmayan bir tarım ürünü var mı? Kayısısı, fıstığı, fındığı, çayı, üzümü, tütünü... Herkes sokağa çıktı yani tarımda iyi bir şey olduğunu kimse iddia edemez. İthalata bakıyorum, eylemlere bakıyorum; hakikaten tarımda çok kötü bir dönemi bütün çiftçiler yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. İşte 'Çiftçi sayısı arttı' deniliyor; bizim verilerimize göre 2009'da 1 milyon 14 bin kişiyken 2024'te 413 bin kişiye düşmüş. Bunu ifade etmek istiyorum."