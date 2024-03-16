Güncel

Tarım diyarı Şanlıurfa süs bitkilerinin merkezi oluyor

ŞANLIURFA - Tarımın ve GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da seracılık her geçen gün yaygınlaşıyor. Jeotermal seralarda yetiştirilen sıcağa ve soğuğa dayanıklı iç mekan süs bitkileri, yurt içi ve yurt dışına da ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'da tarımsal desen günden güne genişliyor. Yapılan yatırımlarla birlikte ülkenin tarım kenti konumuna gelen Şanlıurfa, son yıllarda jeotermal seralarda yetiştirilen iç mekan süs bitkileriyle adından söz ettiriyor. Harran ilçesindeki Karaali bölgesinde dört mevsim hayata tutunabilen ve az su gerektiren süs bitkileri, jeotermal enerjinin kullanıldığı seralarda yetiştiriliyor.

Yetiştirilen 15 çeşit çiçek, hem sıcağa hem de soğuğa karşı dayanaklı olurken aynı zamanda da az su gerektiriyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep edilen dört mevsim dayanıklı çiçekler rağbet görüyor. Taleplere yetişmekte zorlanan seracılar, yeni sera alanları için yatırım hazırlıkları yapıyor. Yeni yatırımlarla tarım diyarı Şanlıurfa dört mevsim dayanıklı süs bitkilerinin merkezi olmaya hazırlanıyor.

Jeotermal ısıtmalı seralarda yetiştirilen çiçeklere büyük bir titizlikle bakılıyor. Tam otomasyonlu seralarda, en uygun yetiştirme şartlarının sağlanması için gerekli gölgeleme, gübreleme, havalandırma, sulama, ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. 15 çeşit süs bitkisi, ikliminden dolayı sadece Şanlıurfa ile Adana'da yetiştiriliyor. 2023 yılında yaklaşık 500 bin adet yetiştirilip Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere farklı bölgelere satış gerçekleştirildiği bildirildi. Seracılar, hedeflerinin 2024 yılında 1 milyon çiçek yetiştirmek olduğunu aktardı.

Yetiştirilen çiçekler arasında kauçuk, ficus, şeflera, barış, sarmaşık, tropik yurt içinde en çok tercih edilen çiçek türü olduğu, yurt dışından ise en çok süt çiçeğinin talep gördüğü ifade edildi. Karaali bölgesinde jeotermal çiçek seralarının yanı sıra domates, salatalık ve biber yetiştirilerek yurt dışına ihraç edilen seraların da yer aldığı belirtildi.

"Hedef bir milyon çiçek üretimi"

Sera işletmecisi Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz, üretimi yapılan çiçeklerle ilgili açıklamasında, "Karaali jeotermal bölgede sıcağa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı iç mekan süs bitkileri yetiştiriyoruz. Halk dilindeki isimleri ile benjamin, yuka, kauçuk, şeflera ve tropik türü bitkileri yetiştiriyoruz. 2023'te yaklaşık 500 bin saksı üretip sattık. 2024'teki hedefimiz de bir milyon adet yetiştirip satmaktır. Bizim burada yetiştirdiğimiz bitkilerin özellikleri yeşil aksam olmaları ve her mevsime uygun olmasıdır. Hem yazın hem kışın yetiştirilip evinde bakılabilen bitkilerdir. Biz Adana ile birlikte yeşil aksam ömürleri uzun olan bitkileri yetiştirip satıyoruz. Bunu bir Adana yapar bir de biz yapıyoruz. İzmir tarafı olsun, Yalova tarafı olsun, Ödemiş tarafı olsun bu taraflar daha çok mevsimlik bitkiler yaparlar ya da çalı grubu yaparlar. Bizim çoğu konseptimiz onlardan farklı, bizim yaptığımız bölgeye uyum sağlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya uyum sağlayan hem soğuğa hem de sıcağa dayanıklı çeşitler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.