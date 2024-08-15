Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde devam eden orman yangınlarına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için ülke genelinde seferberlik ilan edildiğini ve vatandaşlardan yangına meydan verebilecek eylemlerden kaçınmalarını rica etti.

15.08.2024 20:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde devam eden orman yangınlarına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınını söndürme çalışmasını helikopterle takip eden Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 19'u orman, 23'ü kırsal alan olmak üzere 42 yangının çıktığını, Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda "üst risk grubu" olarak tanımladıkları 3 yangının devam ettiğini söyledi.

Eceabat'taki yangının saat 09.51'de başladığını, ilk müdahalenin 3 dakika sonra yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şiddetli rüzgar nedeniyle -yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, tabii bu hissedilen, daha yüksekte daha da artıyor- maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Yangın düz bir çizgi halinde başlangıç noktası ile denize kadar olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi ancak herhangi bir can kaybı yok, durumları iyi. Tedavilerinin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler."

Bolu ve Manisa'da tahliye edilen yerleşim alanları

Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde saat 12.41'de kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını dile getirdi.

Nemin yüzde 20'lerde olması çok şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayıldığını aktaran Yumaklı, "Şu anda 3 köy risk altında. Herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler adında bir köy ise boşaltıldı." dedi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.35'te çıkan ve ilk müdahalenin 14.45'te yapıldığı yangının da kırsal alanda başlayıp ormana sıçradığını kaydeden Yumaklı, sıcaklığın yüksek, nemin düşük olmasının alevlerin yayılmasında etkili olduğunu ifade etti.

Bu yangından dolayı Karayakuplar Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını hatırlatan Yumaklı, "Yangınların her 3'üne de 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrol altına almak için çabalarımız sürüyor."

"Ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız"

Yangınlar konusunda 3 günlük çok riskli bir dönem olduğunu vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın, cumartesi günü ve pazar günü şu ana kadar yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin anbean takibi onlar tarafından da yapılıyor ancak Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan havzada bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız.

Her 3 ilimize de Çanakkale'ye, Bolu'ya ve Manisa'ya 'geçmiş olsun' diliyorum. Gece boyu devam edecek olanlar var. Arkadaşlarımızın çabaları devam ediyor. Bununla ilgili de kamuoyuna gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarına müdahale devam ediyor - Son Dakika

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