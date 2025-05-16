Tarımda Yeni Yatırımlar ve Destek Politikaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticileri koruyan, kollayan, tüketicileri hiçbir zaman unutmayan politika izlemeye gayret ettiklerini söyledi.

Yumaklı, Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi Altyapı İnşaat Başlangıcı ve AR-GE Merkezi'nin açılışında, Adana'nın tarımsal üretim altyapısına yeni bir hizmet kalemini eklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün Adana'ya gelmelerinin önemli sebebinin buğday hasadı olduğunu belirten Yumaklı, hava şartlarından dolayı hasadı gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyen Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak bu sezonu yakından takip ediyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklı birçok olayı, hususları yakından izliyoruz. Bu manada üreticilerimizi koruyan kollayan, tüketicimizi hiçbir zaman unutmayan bir politika izlemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için hazırlıklarını tamamladığını, Türkiye'de 600'ün üzerindeki alım yerinin ürünlerin hızlı şekilde alınmasıyla ilgili dizayn edildiğini belirtti.

Buğday fiyatıyla ilgili açıklanacak haberin beklendiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu konudaki çalışmalarımızın devam ettiğini söylemek istiyorum. Ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine vermek isteyen üreticilerimizin taahhütname karşılığında ürünlerini alım yerlerine götürüp teslim edebileceklerini buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerin ürün teslimiyle alakalı fiyatı beklemenize gerek yok. Toprak Mahsulleri Ofisi bu konuda açıklamasını yaptı. Getirilen her ürünü almış olacak ya da lisanslı depolara teslim edilebilir, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi ve daha sonra isterlerse TMO'ya farklı şekilde ürünlerini pazarlayabilirler. Hayırlı bir hasat sezonu diliyorum."

Bakan Yumaklı, dünyanın bugün gıda konusunda çok farklı boyuta geçtiğini belirtti.

Bu süreçte önden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Bu husus bizim için son derece önemli. Dünyayla rekabet edebilir ölçülere, boyutlara gelmek durumundayız. Verimli ve kaliteli olmak, verimli ve kaliteli üretim yapmak bunun en önemli şartı. Sektörün nabzını tutup, sorunların çözümü noktasında önemli mesai harcadığımızı bunu hem Adana'da hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki üreticilerimizle yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, son 23 yılda Adana'ya 228 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini, su ve sulama alanında 140 tesisin hizmete alındığını belirterek yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla yaklaşık 4,5 milyon dekar alana sahip Çukurova ovasını koruma altına aldıklarını anlatan Yumaklı, bu çalışmaları gıda arz güvenliğinin teminatı olarak gördüklerini dile getirdi.

Zirai dondan etkilenen üreticiler

Adana'da yaşanan don olayına ilişkin bilgi veren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimiz belli oranlarda etkilendi. İl Müdürlüğümüz ve diğer arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına derhal başladı. Özellikle ilk yaptığımız iş bu zirai dondan etkilenen üreticilerimizin geçmiş yıldan mazot-gübre desteklerinin ödenmesiydi. Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, biz de bir kez daha tekrar edelim. Belirlenmiş olan meyve çeşitlerinden 16 ürünle ilgili TARSİM'i olan çiftçilerimizin hasar tespitleri çok hızlı şekilde tamamlanmış ve ödemelere başlanmış durumda. Ancak TARSİM'i olmayan üreticilerimizin de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanların zirai don hadisesine kadar olan masraflarını hükümet olarak karşılamış olacağız."

Bakan Yumaklı, 2025 yılı üretim sezonu için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 50-75 oranlı hibelerle tohum dağıtımına devam edeceklerini belirtti.

Adana'da Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi yatırımı

Organize tarım bölgelerine önem verdiklerini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde toplam 61 organize tarım bölgesi var. Şu an içerisinde bulunduğumuz organize tarım bölgesi onlardan bir tanesi olacak. Bunlardan 44'üne tüzel kişilik kazandırmış durumdayız. 14'ünde üretim başlandı. Adana'da dünyada ilk ve tek olan Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi yatırımını gerçekleştireceğiz. Bunda da çalışmalar son evresine geldi. Bugün valilikte bu yatırımla ilgili tekrar son değerlendirmeyi yaptık. 10-15 gün içerisinde son rötuşları bitirip yatırımla ilgili düğmeye basmış olacağız."

Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 44 seranın ve 12 sanayi parselinin yer alacağını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun anlamı ne? Üretilenle, tarımsal sanayisinin entegre olarak aynı kompleks içerisinde yer almasını sağlanması. 3 bin 750'si kadın olmak üzere burada 5 bin kişinin istihdam edileceğini belirtmek istiyorum. Amacımız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız, paketleyeceğiz, işleyeceğiz, markalayacağız, depolayacağız ve pazarlayacağız. Yani bir taşla 6 kuş vuracağız. Bu sene burada üretime başlanmasını hedefliyoruz."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle altını çizdiği "Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer" düsturuyla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Programda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru da konuşma yaptı.