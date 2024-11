Tarsus Belediye Başkanı Boltaç Kayyum Uygulamalarına Tepki Gösterdi

Güncel

(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Son günlerde bazı belediyelere yapılan kayyum uygulaması ülkemizin demokrasisine vurulmuş büyük bir darbe olup, halkın iradesini yok saymıştır. Halkın tercihlerini yok sayan bu adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Demokrasiyi zedeleyen bu tür uygulamalara karşı, halkın karar verme hakkı asla gasp edilemez" dedi.

Tarsus Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimini yöneten Başkan Boltaç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından üç kentte daha belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Halkın oylarıyla seçilen yerel yönetimlerin işlevsiz hale getirilmesinin demokrasiyi zedelediğini vurgulayan Başkan Boltaç, şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı belediyelere yapılan kayyum uygulaması ülkemizin demokrasisine vurulmuş büyük bir darbe olup, halkın iradesini yok saymıştır. Seçme ve seçilme hakkı, demokrasinin temel taşlarından biridir ve bu hakka saygı göstermek, herkesin ortak sorumluluğudur. Halkın tercihlerini yok sayan bu adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Demokrasiyi zedeleyen bu tür uygulamalara karşı, halkın karar verme hakkı asla gasp edilemez."

Tarsus Festivali'ne ilişkin de konuşan Başkan Boltaç, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 3. Uluslararası Tarsus Festivali dolu dolu geçti. Üç gün boyunca her anı etkinliklerle geçen festivalimizde, şehrimizin dört bir yanında canlılık, heyecan ve coşku hiç eksik olmadı. Aynı zamanda festivalin ilk gününde Siptilli Çarşısı'nda bulunan Tarsus Gastronomi Merkezi'mizin kapılarını açtık. Yüzlerce misafirimizi ağırladık. Tarsus artık festivallerin kenti oldu, etkinliklerle geçiyor. Bu anlamda desteğini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum."

Başkan Boltaç, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla erken teşhisin önemini vurgulayarak, lösemiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini dile getirdi. Boltaç, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

10 Kasım mesajları paylaşıldı

Toplantıda, Başkan Boltaç, meclis üyeleri ve katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak 10 Kasım mesajlarını paylaştı. Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle yol alınması gerektiğinin vurgusunu yapan Boltaç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve derin bir minnetle anıyoruz. Onun fikirleri, dehası, ilke ve devrimleri, insanlığa, doğaya ve tüm canlılara verdiği değerle bize her zaman yol göstermeye devam ediyor. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak ve gösterdiği aydınlık yolda ilerlemek, her birimizin ortak sorumluluğu ve onurudur. Onun aziz hatırasını yaşatmaya, ilke ve devrimlerini daha iyi anlayarak geleceğe her zaman taşıyacağız" diye konuştu.

Toplantıda, Barbaros Mahallesi'nde yapılan parka "Yaşar Kemal" ismi verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.