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Tarsus'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam, 24 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam, 24 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatan Murat Biçer, 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldürdü. Biçer'in cinayetten sonra 5 yaşındaki torununu kaçırdığı ve daha önce bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü belirtildi.

07.01.2024 - 18:56,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN SONRA TORUNUNU KAÇIRMIŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi. (DHA)

Tarsus\'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam, 24 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam, 24 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta Hamile Kadını Satırla Öldüren Adam, 24 Yıl Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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