Tarsus'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarsus'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Tarsus\'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Tarsus'un Tren Garı yakınlarında meydana gelen olayda, Fırat Akdeniz isimli kişi tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

30.05.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Fırat Akdeniz (29), kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Fırat Akdeniz, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, cebinden çıkarttığı bıçakla Akdeniz'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanıp yere yığılanAkdeniz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Akdeniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Akdeniz, Tarsus, Kavga, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 DEM Partili vekilden Meclis’te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler DEM Partili vekilden Meclis'te AK Partilileri ayağa kaldıran sözler
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
00:37 Fiorentina’yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu
23:42 Ali Koç, Galatasaray’ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:47 Mersin’deki katliam gibi kazada can kaybı 12’ye çıktı Mersin'deki katliam gibi kazada can kaybı 12'ye çıktı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
20:49 Aziz Yıldırım, ’’Fenerbahçe’den alacağım yok’’ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'den alacağım yok'' diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 01:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement